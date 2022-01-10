https://ria.ru/20220110/podmoskove-1767143608.html
В Подмосковье с шестого января выявили свыше 5 тысяч новых случаев COVID-19
В Подмосковье с шестого января выявили свыше 5 тысяч новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2022
В Подмосковье с шестого января выявили свыше 5 тысяч новых случаев COVID-19
В Подмосковье с 6 по 10 января выявлено свыше 5 тысяч новых случаев заболеваний COVID-19, в том числе почти 1,2 тысячи за минувшие сутки, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T12:17
2022-01-10T12:17
2022-01-10T12:17
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. В Подмосковье с 6 по 10 января выявлено свыше 5 тысяч новых случаев заболеваний COVID-19, в том числе почти 1,2 тысячи за минувшие сутки, говорится в сообщении регионального оперштаба.Всего с начала пандемии в Московской области выявлено 652 216 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 520 человек. Выздоровели и выписались 602 211 человек."5 208 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье с 6 по 10 января", - говорится в сообщении Telegram-канала.Лидерами по выявленным случаям за минувшие сутки являются городские округа Раменское – 153, Одинцово – 88 и Подольск – 84.
https://ria.ru/20211222/khimki-1764993955.html
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