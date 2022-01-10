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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220110/podmoskove-1767134797.html
Свыше 36 тысяч километров дорог обработали за сутки в Подмосковье
Свыше 36 тысяч километров дорог обработали за сутки в Подмосковье - РИА Новости, 10.01.2022
Свыше 36 тысяч километров дорог обработали за сутки в Подмосковье
Свыше 36 тысяч километров дорог обработали и очистили от снега дорожные службы Московской области, сообщает пресс-службаминистерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:40
2022-01-10T11:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
автомобильные дороги
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Свыше 36 тысяч километров дорог обработали и очистили от снега дорожные службы Московской области, сообщает пресс-службаминистерства транспорта и дорожной инфраструктуры.Дорожные службы Московской области были переведены на режим усиленной работы в связи со снегопадом 9 января. В приоритетном порядке обрабатывались дороги с высокой интенсивностью движения, маршруты следования общественного транспорта, а также потенциально опасные участки дорог и тротуары."За сутки провели полный цикл уборки дорог, сейчас дорожные службы проводят второй цикл уборки. Очищено и обработано более 36,6 тысяч километров областных дорог, из которых более 3 тысяч - опасные участки", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Он добавил, что 10 января в Подмосковье прогнозируют сильный снег, местами метель и гололедица. Ночью температура опустится до -10°С. Скорость ветра достигнет 7-12 м/с.
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московская область (подмосковье), автомобильные дороги
11:40 10.01.2022
 

Свыше 36 тысяч километров дорог обработали за сутки в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДемонстрация обработки дороги противогололедным реагентом на территории базы хранения противогололедных материалов в Москве
Демонстрация обработки дороги противогололедным реагентом на территории базы хранения противогололедных материалов в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Свыше 36 тысяч километров дорог обработали и очистили от снега дорожные службы Московской области, сообщает пресс-службаминистерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Дорожные службы Московской области были переведены на режим усиленной работы в связи со снегопадом 9 января. В приоритетном порядке обрабатывались дороги с высокой интенсивностью движения, маршруты следования общественного транспорта, а также потенциально опасные участки дорог и тротуары.
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"За сутки провели полный цикл уборки дорог, сейчас дорожные службы проводят второй цикл уборки. Очищено и обработано более 36,6 тысяч километров областных дорог, из которых более 3 тысяч - опасные участки", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.
Он добавил, что 10 января в Подмосковье прогнозируют сильный снег, местами метель и гололедица. Ночью температура опустится до -10°С. Скорость ветра достигнет 7-12 м/с.
"Минтранс Подмосковья призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Автомобилистам необходимо быть особо внимательными на дорогах и не спешить: следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать скоростной режим, избегать обгонов, заблаговременно останавливаться перед пешеходными переходами", - добавил Гержик.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Автомобильные дороги
 
 
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