https://ria.ru/20220110/podmoskove-1767134797.html

Свыше 36 тысяч километров дорог обработали за сутки в Подмосковье

Свыше 36 тысяч километров дорог обработали за сутки в Подмосковье - РИА Новости, 10.01.2022

Свыше 36 тысяч километров дорог обработали за сутки в Подмосковье

Свыше 36 тысяч километров дорог обработали и очистили от снега дорожные службы Московской области, сообщает пресс-службаминистерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:40

2022-01-10T11:40

2022-01-10T11:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

автомобильные дороги

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Свыше 36 тысяч километров дорог обработали и очистили от снега дорожные службы Московской области, сообщает пресс-службаминистерства транспорта и дорожной инфраструктуры.Дорожные службы Московской области были переведены на режим усиленной работы в связи со снегопадом 9 января. В приоритетном порядке обрабатывались дороги с высокой интенсивностью движения, маршруты следования общественного транспорта, а также потенциально опасные участки дорог и тротуары."За сутки провели полный цикл уборки дорог, сейчас дорожные службы проводят второй цикл уборки. Очищено и обработано более 36,6 тысяч километров областных дорог, из которых более 3 тысяч - опасные участки", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Он добавил, что 10 января в Подмосковье прогнозируют сильный снег, местами метель и гололедица. Ночью температура опустится до -10°С. Скорость ветра достигнет 7-12 м/с.

https://ria.ru/20211229/lgoty-1766076074.html

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московская область (подмосковье), автомобильные дороги