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Почти 1,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья с 1 по 9 января
Почти 1,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья с 1 по 9 января - РИА Новости, 10.01.2022
Почти 1,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья с 1 по 9 января
Почти 1,5 миллиона человек посетили парки Московской области в дни новогодних праздников с 1 по 9 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:23
2022-01-10T11:23
2022-01-10T11:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Почти 1,5 миллиона человек посетили парки Московской области в дни новогодних праздников с 1 по 9 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.За отчетный период на территории парков Московской области прошло 1,5 тысячи мероприятий."Состоялись мастер-классы, анимационные программы и спортивные соревнования: самыми популярными точками стали тюбинговые горки, в нескольких парках прошла новогодняя акция "Забег обещаний". Всего парки области посетило 1,5 миллиона человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211228/transport-1765907169.html
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