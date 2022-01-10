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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220110/podmoskove-1767129381.html
Почти 1,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья с 1 по 9 января
Почти 1,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья с 1 по 9 января - РИА Новости, 10.01.2022
Почти 1,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья с 1 по 9 января
Почти 1,5 миллиона человек посетили парки Московской области в дни новогодних праздников с 1 по 9 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:23
2022-01-10T11:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Почти 1,5 миллиона человек посетили парки Московской области в дни новогодних праздников с 1 по 9 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.За отчетный период на территории парков Московской области прошло 1,5 тысячи мероприятий."Состоялись мастер-классы, анимационные программы и спортивные соревнования: самыми популярными точками стали тюбинговые горки, в нескольких парках прошла новогодняя акция "Забег обещаний". Всего парки области посетило 1,5 миллиона человек", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
11:23 10.01.2022
 

Почти 1,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья с 1 по 9 января

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина в Измайловском парке в Москве.
Мужчина в Измайловском парке в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Почти 1,5 миллиона человек посетили парки Московской области в дни новогодних праздников с 1 по 9 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.
За отчетный период на территории парков Московской области прошло 1,5 тысячи мероприятий.
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"Состоялись мастер-классы, анимационные программы и спортивные соревнования: самыми популярными точками стали тюбинговые горки, в нескольких парках прошла новогодняя акция "Забег обещаний". Всего парки области посетило 1,5 миллиона человек", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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