https://ria.ru/20220110/peskov-1767158498.html
Путин на этой неделе проведет совещания с правительством и членами Совбеза
Путин на этой неделе проведет совещания с правительством и членами Совбеза - РИА Новости, 10.01.2022
Путин на этой неделе проведет совещания с правительством и членами Совбеза
Президент России Владимир Путин на текущей неделе проведет совещания с правительством, постоянными членами Совбеза РФ и поучаствует в мероприятиях к 300-летию... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T13:25
2022-01-10T13:25
2022-01-10T13:27
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на текущей неделе проведет совещания с правительством, постоянными членами Совбеза РФ и поучаствует в мероприятиях к 300-летию Прокуратуры, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Рабочие мероприятия на неделе - и Совбез ждем, много разных рабочих встреч, я пока не могу сказать, какие из них будут публичными. Будет совещание с членами правительства на этой неделе. У нас будет и мероприятие, которое приурочено к 300-летию Прокуратуры России", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220110/putin-1767155028.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
13:25 10.01.2022 (обновлено: 13:27 10.01.2022)
Путин на этой неделе проведет совещания с правительством и членами Совбеза
Пресс-секретарь Песков: Путин на неделе проведет совещания с правительством и Совбезом