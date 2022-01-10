https://ria.ru/20220110/peskov-1767158498.html

Путин на этой неделе проведет совещания с правительством и членами Совбеза

Путин на этой неделе проведет совещания с правительством и членами Совбеза - РИА Новости, 10.01.2022

Путин на этой неделе проведет совещания с правительством и членами Совбеза

Президент России Владимир Путин на текущей неделе проведет совещания с правительством, постоянными членами Совбеза РФ и поучаствует в мероприятиях к 300-летию... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:25

2022-01-10T13:25

2022-01-10T13:27

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на текущей неделе проведет совещания с правительством, постоянными членами Совбеза РФ и поучаствует в мероприятиях к 300-летию Прокуратуры, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Рабочие мероприятия на неделе - и Совбез ждем, много разных рабочих встреч, я пока не могу сказать, какие из них будут публичными. Будет совещание с членами правительства на этой неделе. У нас будет и мероприятие, которое приурочено к 300-летию Прокуратуры России", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220110/putin-1767155028.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия