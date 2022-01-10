https://ria.ru/20220110/perestroenie-1767089047.html
Как не попасть в занос на заснеженной дороге
Автоэксперт научил безопасному перестроению на заснеженной дороге - РИА Новости, 10.01.2022
Как не попасть в занос на заснеженной дороге
Зимой на заснеженной и обледенелой дороге перестраиваться намного опаснее, чем летом. Не исключены скольжение колес и смещение в сторону от запланированной... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T03:18
2022-01-10T03:18
2022-01-10T03:18
авто
егор васильев
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Зимой на заснеженной и обледенелой дороге перестраиваться намного опаснее, чем летом. Не исключены скольжение колес и смещение в сторону от запланированной траектории, поэтому на маневр нужно закладывать больше места и времени, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Зимой, на заснеженных покрытиях присутствует колейность, а коэффициент сцепления колёс с поверхностью может меняться. “Это приводит к тому, что автомобиль будет не только медленно реагировать на команды водителя, но и так же медленно переходить к стабильному состоянию", - указал специалист.Он напомнил, что на заснеженной дороге важно грамотное планирование и исполнение маневра, при этом следует учитывать, что времени и пространства на него понадобится больше, чем обычно. Кроме того, из глубокой колеи может быть сложно выбраться обратно, заключил Васильев.
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авто, егор васильев
Автоэксперт научил безопасному перестроению на заснеженной дороге
Эксперт Васильев предупредил водителей об опасности перестроения на заснеженной дороге
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Зимой на заснеженной и обледенелой дороге перестраиваться намного опаснее, чем летом. Не исключены скольжение колес и смещение в сторону от запланированной траектории, поэтому на маневр нужно закладывать больше места и времени, рассказал агентству “Прайм”
автоэксперт Егор Васильев
.
Зимой, на заснеженных покрытиях присутствует колейность, а коэффициент сцепления колёс с поверхностью может меняться. “Это приводит к тому, что автомобиль будет не только медленно реагировать на команды водителя, но и так же медленно переходить к стабильному состоянию", - указал специалист.
Он напомнил, что на заснеженной дороге важно грамотное планирование и исполнение маневра, при этом следует учитывать, что времени и пространства на него понадобится больше, чем обычно. Кроме того, из глубокой колеи может быть сложно выбраться обратно, заключил Васильев.