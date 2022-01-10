https://ria.ru/20220110/perestroenie-1767089047.html

Как не попасть в занос на заснеженной дороге

Автоэксперт научил безопасному перестроению на заснеженной дороге - РИА Новости, 10.01.2022

Как не попасть в занос на заснеженной дороге

Зимой на заснеженной и обледенелой дороге перестраиваться намного опаснее, чем летом. Не исключены скольжение колес и смещение в сторону от запланированной... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T03:18

2022-01-10T03:18

2022-01-10T03:18

авто

егор васильев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766229443_0:37:3071:1765_1920x0_80_0_0_bfcb87370ae62ff912f418fcae3de810.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Зимой на заснеженной и обледенелой дороге перестраиваться намного опаснее, чем летом. Не исключены скольжение колес и смещение в сторону от запланированной траектории, поэтому на маневр нужно закладывать больше места и времени, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Зимой, на заснеженных покрытиях присутствует колейность, а коэффициент сцепления колёс с поверхностью может меняться. “Это приводит к тому, что автомобиль будет не только медленно реагировать на команды водителя, но и так же медленно переходить к стабильному состоянию", - указал специалист.Он напомнил, что на заснеженной дороге важно грамотное планирование и исполнение маневра, при этом следует учитывать, что времени и пространства на него понадобится больше, чем обычно. Кроме того, из глубокой колеи может быть сложно выбраться обратно, заключил Васильев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220102/opasnaya-ezda-1766420040.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, егор васильев