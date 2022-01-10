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В ООН приветствовали российско-американские переговоры в Женеве
В ООН приветствовали российско-американские переговоры в Женеве - РИА Новости, 10.01.2022
В ООН приветствовали российско-американские переговоры в Женеве
ООН приветствует диалог между Россией и США, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя завершившиеся в Женеве... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T22:31
2022-01-10T22:31
2022-01-10T22:31
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ООН, 10 янв – РИА Новости. ООН приветствует диалог между Россией и США, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя завершившиеся в Женеве российско-американские переговоры по гарантиям безопасности."Мы только что видели, что встреча завершилась. Мы изучаем, что на ней было решено. Как я говорил ранее, мы всегда приветствуем диалог высокого уровня, в особенности между двумя постоянными членами Совета безопасности", - сказал Дюжаррик.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что прогресса на переговорах с США по теме нерасширения НАТО нет. Он отметил, что переговоры были сложными, глубокими и конкретными.
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в мире, сша, оон, вена, сергей рябков, нато, совет россия-нато, стефан дюжаррик, россия
В ООН приветствовали российско-американские переговоры в Женеве
В ООН приветствовали российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Женеве