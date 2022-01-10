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Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
Переговоры Россия-НАТО
https://ria.ru/20220110/peregovory-1767179165.html
Переговоры России и США по безопасности приостановились на обед
Переговоры России и США по безопасности приостановились на обед - РИА Новости, 10.01.2022
Переговоры России и США по безопасности приостановились на обед
Участники российско-американских переговоров по гарантиям безопасности прервали рабочую дискуссию на обед, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T15:16
2022-01-10T15:43
переговоры россия-нато
сша
россия
в мире
женева (город)
сергей рябков
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нато
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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Участники российско-американских переговоров по гарантиям безопасности прервали рабочую дискуссию на обед, передаёт корреспондент РИА Новости.Как заявил РИА Новости источник в американской делегации, стороны останутся в постпредстве США до конца переговоров, а что касается обеда, то он будет включать в себя различные закуски.Российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности начались в понедельник утром в Женеве. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счёт бывших советских республик и сокращении военных учений.Российскую делегацию возглавляют заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Американскую - первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
https://ria.ru/20220110/nato-1767054250.html
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сша, россия, в мире, женева (город), сергей рябков, александр фомин, нато
15:16 10.01.2022 (обновлено: 15:43 10.01.2022)
 
Переговоры России и США по безопасности приостановились на обед

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности приостановились на обед

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Участники российско-американских переговоров по гарантиям безопасности прервали рабочую дискуссию на обед, передаёт корреспондент РИА Новости.
Как заявил РИА Новости источник в американской делегации, стороны останутся в постпредстве США до конца переговоров, а что касается обеда, то он будет включать в себя различные закуски.
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
08:00
НАТО встает плечом к плечу против "русской геополитической экспансии"
Российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности начались в понедельник утром в Женеве. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счёт бывших советских республик и сокращении военных учений.
Российскую делегацию возглавляют заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Американскую - первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
Переговоры Россия-НАТОСШАРоссияВ миреЖенева (город)Сергей РябковАлександр ФоминНАТО
 
 
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