https://ria.ru/20220110/peregovory-1767179165.html

Переговоры России и США по безопасности приостановились на обед

Переговоры России и США по безопасности приостановились на обед - РИА Новости, 10.01.2022

Переговоры России и США по безопасности приостановились на обед

Участники российско-американских переговоров по гарантиям безопасности прервали рабочую дискуссию на обед, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T15:16

2022-01-10T15:16

2022-01-10T15:43

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сергей рябков

александр фомин

нато

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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Участники российско-американских переговоров по гарантиям безопасности прервали рабочую дискуссию на обед, передаёт корреспондент РИА Новости.Как заявил РИА Новости источник в американской делегации, стороны останутся в постпредстве США до конца переговоров, а что касается обеда, то он будет включать в себя различные закуски.Российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности начались в понедельник утром в Женеве. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счёт бывших советских республик и сокращении военных учений.Российскую делегацию возглавляют заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Американскую - первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

https://ria.ru/20220110/nato-1767054250.html

сша

россия

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сша, россия, в мире, женева (город), сергей рябков, александр фомин, нато