https://ria.ru/20220110/peregovory-1767154107.html

Столтенберг выступил за начало диалога с Россией

Столтенберг выступил за начало диалога с Россией - РИА Новости, 10.01.2022

Столтенберг выступил за начало диалога с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что на этой неделе в рамках диалога с РФ в Женеве, Брюсселе и в рамках ОБСЕ "все проблемы не будут решены", но необходимо... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:07

2022-01-10T13:07

2022-01-10T13:38

переговоры россия-нато

в мире

нато

россия

сша

йенс столтенберг

совет россия-нато

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БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что на этой неделе в рамках диалога с РФ в Женеве, Брюсселе и в рамках ОБСЕ "все проблемы не будут решены", но необходимо начать процесс, который позволит не допустить новый конфликт в Европе.Столтенберг принимает в понедельник в Брюсселе вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольгу Стефанишину, в рамках визита пройдет заседание комиссии НАТО-Украина. Ранее сообщалось, что в заседании комиссии будет принимать участие глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Встреча проходит в преддверии заседания 12 января Совета Россия-НАТО для обсуждения вопросов безопасности."Приветствую встречу СРН, переговоры в Женеве между США и РФ, но не думаю, что на этой неделе удастся решить все проблемы. Надеемся, что они определят путь, по которому мы можем продвинуться вперед, договоримся о проведении ряда встреч, положим начало процессу. Было бы нереалистично ожидать, что мы завершим все на этой неделе. Но я надеюсь, что имеется воля с обеих сторон начать этот процесс, не допустить новый вооруженный конфликт в Европе", - сказал он.В понедельник в Женеве проходит встреча России и США в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220110/nato-1767054250.html

https://ria.ru/20220110/obschenie-1767091412.html

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в мире, нато, россия, сша, йенс столтенберг, совет россия-нато