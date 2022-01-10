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Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
Переговоры Россия-НАТО
https://ria.ru/20220110/peregovory-1767154107.html
Столтенберг выступил за начало диалога с Россией
Столтенберг выступил за начало диалога с Россией - РИА Новости, 10.01.2022
Столтенберг выступил за начало диалога с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что на этой неделе в рамках диалога с РФ в Женеве, Брюсселе и в рамках ОБСЕ "все проблемы не будут решены", но необходимо... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T13:07
2022-01-10T13:38
переговоры россия-нато
в мире
нато
россия
сша
йенс столтенберг
совет россия-нато
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БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что на этой неделе в рамках диалога с РФ в Женеве, Брюсселе и в рамках ОБСЕ "все проблемы не будут решены", но необходимо начать процесс, который позволит не допустить новый конфликт в Европе.Столтенберг принимает в понедельник в Брюсселе вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольгу Стефанишину, в рамках визита пройдет заседание комиссии НАТО-Украина. Ранее сообщалось, что в заседании комиссии будет принимать участие глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Встреча проходит в преддверии заседания 12 января Совета Россия-НАТО для обсуждения вопросов безопасности."Приветствую встречу СРН, переговоры в Женеве между США и РФ, но не думаю, что на этой неделе удастся решить все проблемы. Надеемся, что они определят путь, по которому мы можем продвинуться вперед, договоримся о проведении ряда встреч, положим начало процессу. Было бы нереалистично ожидать, что мы завершим все на этой неделе. Но я надеюсь, что имеется воля с обеих сторон начать этот процесс, не допустить новый вооруженный конфликт в Европе", - сказал он.В понедельник в Женеве проходит встреча России и США в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220110/nato-1767054250.html
https://ria.ru/20220110/obschenie-1767091412.html
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в мире, нато, россия, сша, йенс столтенберг, совет россия-нато
13:07 10.01.2022 (обновлено: 13:38 10.01.2022)
 
Столтенберг выступил за начало диалога с Россией

Генсек НАТО Столтенберг: надо начать диалог с Россией, чтобы избежать конфликта в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что на этой неделе в рамках диалога с РФ в Женеве, Брюсселе и в рамках ОБСЕ "все проблемы не будут решены", но необходимо начать процесс, который позволит не допустить новый конфликт в Европе.
Столтенберг принимает в понедельник в Брюсселе вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольгу Стефанишину, в рамках визита пройдет заседание комиссии НАТО-Украина. Ранее сообщалось, что в заседании комиссии будет принимать участие глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Встреча проходит в преддверии заседания 12 января Совета Россия-НАТО для обсуждения вопросов безопасности.
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
08:00
НАТО встает плечом к плечу против "русской геополитической экспансии"
"Приветствую встречу СРН, переговоры в Женеве между США и РФ, но не думаю, что на этой неделе удастся решить все проблемы. Надеемся, что они определят путь, по которому мы можем продвинуться вперед, договоримся о проведении ряда встреч, положим начало процессу. Было бы нереалистично ожидать, что мы завершим все на этой неделе. Но я надеюсь, что имеется воля с обеих сторон начать этот процесс, не допустить новый вооруженный конфликт в Европе", - сказал он.
В понедельник в Женеве проходит встреча России и США в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
03:34
Рябков заявил, что США чувствуют за собой "глаза и уши" партнеров-русофобов
 
Переговоры Россия-НАТОВ миреНАТОРоссияСШАЙенс СтолтенбергСовет Россия-НАТО
 
 
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