https://ria.ru/20220110/pereboi-1767173614.html

МВД объяснило перебои в работе официального сайта ГИБДД

МВД объяснило перебои в работе официального сайта ГИБДД - РИА Новости, 10.01.2022

МВД объяснило перебои в работе официального сайта ГИБДД

МВД РФ объяснило перебои в работе официального сайта ГИБДД обновлением ПО, обещает починить все сервисы ко вторнику. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T14:46

2022-01-10T14:46

2022-01-10T14:56

происшествия

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849321_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_65f021d665cb0654ff2ad2eaa42a1716.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. МВД РФ объяснило перебои в работе официального сайта ГИБДД обновлением ПО, обещает починить все сервисы ко вторнику."В настоящее время специалисты МВД России проводят на сайте Госавтоинспекции работы по обновлению прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности", - сообщает в Telegram-канале МВД РФ со ссылкой на сообщение пресс-центра ведомства.Отмечается, что в связи с работами возможны перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции. Добавляется, что планируемый срок восстановления работы сервисов - 11 января.

https://ria.ru/20220110/fsin-1767161661.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия