https://ria.ru/20220110/pereboi-1767173614.html
МВД объяснило перебои в работе официального сайта ГИБДД
МВД объяснило перебои в работе официального сайта ГИБДД - РИА Новости, 10.01.2022
МВД объяснило перебои в работе официального сайта ГИБДД
МВД РФ объяснило перебои в работе официального сайта ГИБДД обновлением ПО, обещает починить все сервисы ко вторнику. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T14:46
2022-01-10T14:46
2022-01-10T14:56
происшествия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. МВД РФ объяснило перебои в работе официального сайта ГИБДД обновлением ПО, обещает починить все сервисы ко вторнику."В настоящее время специалисты МВД России проводят на сайте Госавтоинспекции работы по обновлению прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности", - сообщает в Telegram-канале МВД РФ со ссылкой на сообщение пресс-центра ведомства.Отмечается, что в связи с работами возможны перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции. Добавляется, что планируемый срок восстановления работы сервисов - 11 января.
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происшествия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
14:46 10.01.2022 (обновлено: 14:56 10.01.2022)
МВД объяснило перебои в работе официального сайта ГИБДД
МВД объяснило перебои в работе официального сайта ГИБДД обновлением ПО