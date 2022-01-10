https://ria.ru/20220110/otravlenie-1767206999.html

В Югре задержали троих подозреваемых по делу об отравлении алкоголем

В Югре задержали троих подозреваемых по делу об отравлении алкоголем - РИА Новости, 10.01.2022

В Югре задержали троих подозреваемых по делу об отравлении алкоголем

Трое человек задержаны из-за смерти восьми жителей Ханты-Мансийсого автономного округа после отравления суррогатным алкоголем, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T17:55

2022-01-10T17:55

2022-01-10T17:55

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ханты-мансийский автономный округ

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Трое человек задержаны из-за смерти восьми жителей Ханты-Мансийсого автономного округа после отравления суррогатным алкоголем, сообщается на сайте МВД Медиа.Ранее сообщалось, что в поселке Кондинское после употребления нелицензионной спиртосодержащей жидкости скончались шестеро мужчин и две женщины. Возбуждено дело о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц."Оперативниками УМВД России по ХМАО – Югре задержаны трое граждан, причастные к реализации алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности", - говорится в сообщении.Отмечается, что из торговой точки изъяты канистры с неизвестной жидкостью, имеющей характерный запах спирта, которые направлены для проведения экспертизы. Также на исследование направлены бутылки объёмом 0,5 литра, которые потерпевшие ранее приобретали в данном магазине.

https://ria.ru/20220109/otravlenie-1767020417.html

ханты-мансийский автономный округ

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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ханты-мансийский автономный округ