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В Югре задержали троих подозреваемых по делу об отравлении алкоголем
В Югре задержали троих подозреваемых по делу об отравлении алкоголем - РИА Новости, 10.01.2022
В Югре задержали троих подозреваемых по делу об отравлении алкоголем
Трое человек задержаны из-за смерти восьми жителей Ханты-Мансийсого автономного округа после отравления суррогатным алкоголем, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T17:55
2022-01-10T17:55
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ханты-мансийский автономный округ
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Трое человек задержаны из-за смерти восьми жителей Ханты-Мансийсого автономного округа после отравления суррогатным алкоголем, сообщается на сайте МВД Медиа.Ранее сообщалось, что в поселке Кондинское после употребления нелицензионной спиртосодержащей жидкости скончались шестеро мужчин и две женщины. Возбуждено дело о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц."Оперативниками УМВД России по ХМАО – Югре задержаны трое граждан, причастные к реализации алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности", - говорится в сообщении.Отмечается, что из торговой точки изъяты канистры с неизвестной жидкостью, имеющей характерный запах спирта, которые направлены для проведения экспертизы. Также на исследование направлены бутылки объёмом 0,5 литра, которые потерпевшие ранее приобретали в данном магазине.
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ханты-мансийский автономный округ
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ханты-мансийский автономный округ
17:55 10.01.2022
 
В Югре задержали троих подозреваемых по делу об отравлении алкоголем

По делу о смерти восьми жителей Югры после отравления алкоголем задержали троих человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Трое человек задержаны из-за смерти восьми жителей Ханты-Мансийсого автономного округа после отравления суррогатным алкоголем, сообщается на сайте МВД Медиа.
Ранее сообщалось, что в поселке Кондинское после употребления нелицензионной спиртосодержащей жидкости скончались шестеро мужчин и две женщины. Возбуждено дело о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
"Оперативниками УМВД России по ХМАО – Югре задержаны трое граждан, причастные к реализации алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из торговой точки изъяты канистры с неизвестной жидкостью, имеющей характерный запах спирта, которые направлены для проведения экспертизы. Также на исследование направлены бутылки объёмом 0,5 литра, которые потерпевшие ранее приобретали в данном магазине.
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
Вчера, 09:17
В Югре восемь человек умерли от отравления суррогатным алкоголем
 
ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ханты-Мансийский автономный округ
 
 
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