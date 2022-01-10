https://ria.ru/20220110/obstrel-1767124031.html

В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле села

В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле села - РИА Новости, 10.01.2022

В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле села

Украинские силовики обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Донецкой народной республике село Веселое, заявили журналистам в представительстве ДНР в... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:01

2022-01-10T11:01

2022-01-10T11:01

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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Донецкой народной республике село Веселое, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что зафиксировали четыре обстрела территории республики со стороны украинских силовиков за минувшие сутки."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Веселое", - сказал представитель ДНР. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские силовики открыли огонь по селу из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211227/dnr-1765729055.html

https://ria.ru/20220109/donbass-1767029305.html

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донецкая народная республика

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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр