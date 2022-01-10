https://ria.ru/20220110/obstrel-1767124031.html
В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле села
В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле села - РИА Новости, 10.01.2022
В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле села
Украинские силовики обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Донецкой народной республике село Веселое, заявили журналистам в представительстве ДНР в... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:01
2022-01-10T11:01
2022-01-10T11:01
в мире
украина
донецкая народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_b4bfb631daef2a3ce1f4286bdea947ab.jpg
ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Донецкой народной республике село Веселое, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что зафиксировали четыре обстрела территории республики со стороны украинских силовиков за минувшие сутки."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Веселое", - сказал представитель ДНР. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские силовики открыли огонь по селу из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211227/dnr-1765729055.html
https://ria.ru/20220109/donbass-1767029305.html
украина
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7f0c11d7c41453e6566085eb499a8fdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле села
Представительство ДНР в СЦКК обвинило украинских силовиков в обстреле села Веселое