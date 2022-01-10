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Житель Татарстана напал на полицейских с газовым пистолетом и ножом
Житель Татарстана напал на полицейских с газовым пистолетом и ножом - РИА Новости, 10.01.2022
Житель Татарстана напал на полицейских с газовым пистолетом и ножом
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Татарстана, напавшего на прибывших по вызову сотрудников полиции с газовым пистолетом и ножом, сообщает... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T14:43
2022-01-10T14:43
происшествия
полиция
республика татарстан (татарстан)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЗАНЬ, 10 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Татарстана, напавшего на прибывших по вызову сотрудников полиции с газовым пистолетом и ножом, сообщает региональное управление СК РФ."Следственными органами… в отношении 37-летнего жителя города Лениногорска возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении.По версии следствия, днем 4 января сотрудники полиции прибыли по месту жительства подозреваемого, куда их вызвала его супруга: мужчина, предположительно, находился в состоянии опьянения и вел себя неадекватно.Когда полицейские зашли в квартиру, подозреваемый дважды выстрелил в одного из них из газового пистолета, а когда страж порядка выбил у него оружие из рук, взял нож и замахнулся на полицейского. Второй правоохранитель в ответ брызнул на него из газового баллончика, и агрессор сдался полиции.В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20220108/napadenie-1766942322.html
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происшествия, полиция, республика татарстан (татарстан), министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
14:43 10.01.2022
 
Житель Татарстана напал на полицейских с газовым пистолетом и ножом

СК возбудил дело против жителя Татарстана, напавшего с газовым пистолетом на полицейских

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 10 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Татарстана, напавшего на прибывших по вызову сотрудников полиции с газовым пистолетом и ножом, сообщает региональное управление СК РФ.
"Следственными органами… в отношении 37-летнего жителя города Лениногорска возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
8 января, 11:20
Полицейский погиб при нападении на патрульный автомобиль под Курганом
По версии следствия, днем 4 января сотрудники полиции прибыли по месту жительства подозреваемого, куда их вызвала его супруга: мужчина, предположительно, находился в состоянии опьянения и вел себя неадекватно.
Когда полицейские зашли в квартиру, подозреваемый дважды выстрелил в одного из них из газового пистолета, а когда страж порядка выбил у него оружие из рук, взял нож и замахнулся на полицейского. Второй правоохранитель в ответ брызнул на него из газового баллончика, и агрессор сдался полиции.
В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря 2021, 11:10
Красноярец ранил ножом медика и двух полицейских
 
ПроисшествияПолицияРеспублика Татарстан (Татарстан)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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