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Житель Татарстана напал на полицейских с газовым пистолетом и ножом
Житель Татарстана напал на полицейских с газовым пистолетом и ножом - РИА Новости, 10.01.2022
Житель Татарстана напал на полицейских с газовым пистолетом и ножом
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Татарстана, напавшего на прибывших по вызову сотрудников полиции с газовым пистолетом и ножом, сообщает... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T14:43
2022-01-10T14:43
2022-01-10T14:43
происшествия
полиция
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КАЗАНЬ, 10 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Татарстана, напавшего на прибывших по вызову сотрудников полиции с газовым пистолетом и ножом, сообщает региональное управление СК РФ."Следственными органами… в отношении 37-летнего жителя города Лениногорска возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении.По версии следствия, днем 4 января сотрудники полиции прибыли по месту жительства подозреваемого, куда их вызвала его супруга: мужчина, предположительно, находился в состоянии опьянения и вел себя неадекватно.Когда полицейские зашли в квартиру, подозреваемый дважды выстрелил в одного из них из газового пистолета, а когда страж порядка выбил у него оружие из рук, взял нож и замахнулся на полицейского. Второй правоохранитель в ответ брызнул на него из газового баллончика, и агрессор сдался полиции.В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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происшествия, полиция, республика татарстан (татарстан), министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
Житель Татарстана напал на полицейских с газовым пистолетом и ножом
СК возбудил дело против жителя Татарстана, напавшего с газовым пистолетом на полицейских
КАЗАНЬ, 10 янв – РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Татарстана
, напавшего на прибывших по вызову сотрудников полиции с газовым пистолетом и ножом, сообщает региональное управление СК
РФ.
"Следственными органами… в отношении 37-летнего жителя города Лениногорска возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении.
По версии следствия, днем 4 января сотрудники полиции прибыли по месту жительства подозреваемого, куда их вызвала его супруга: мужчина, предположительно, находился в состоянии опьянения и вел себя неадекватно.
Когда полицейские зашли в квартиру, подозреваемый дважды выстрелил в одного из них из газового пистолета, а когда страж порядка выбил у него оружие из рук, взял нож и замахнулся на полицейского. Второй правоохранитель в ответ брызнул на него из газового баллончика, и агрессор сдался полиции.
В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.