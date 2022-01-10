https://ria.ru/20220110/napadenie-1767172934.html

Житель Татарстана напал на полицейских с газовым пистолетом и ножом

Житель Татарстана напал на полицейских с газовым пистолетом и ножом - РИА Новости, 10.01.2022

Житель Татарстана напал на полицейских с газовым пистолетом и ножом

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Татарстана, напавшего на прибывших по вызову сотрудников полиции с газовым пистолетом и ножом, сообщает... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T14:43

2022-01-10T14:43

2022-01-10T14:43

происшествия

полиция

республика татарстан (татарстан)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 10 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Татарстана, напавшего на прибывших по вызову сотрудников полиции с газовым пистолетом и ножом, сообщает региональное управление СК РФ."Следственными органами… в отношении 37-летнего жителя города Лениногорска возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении.По версии следствия, днем 4 января сотрудники полиции прибыли по месту жительства подозреваемого, куда их вызвала его супруга: мужчина, предположительно, находился в состоянии опьянения и вел себя неадекватно.Когда полицейские зашли в квартиру, подозреваемый дважды выстрелил в одного из них из газового пистолета, а когда страж порядка выбил у него оружие из рук, взял нож и замахнулся на полицейского. Второй правоохранитель в ответ брызнул на него из газового баллончика, и агрессор сдался полиции.В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20220108/napadenie-1766942322.html

https://ria.ru/20211223/ranenie-1765056133.html

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, полиция, республика татарстан (татарстан), министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия