https://ria.ru/20220110/moskva-1767138403.html

Москва помогла локализовать производства 17 компаниям в 2021 году

Москва помогла локализовать производства 17 компаниям в 2021 году - РИА Новости, 10.01.2022

Москва помогла локализовать производства 17 компаниям в 2021 году

По итогам 2021 года 17 компаний локализовали свое производство в столице при поддержке правительства Москвы, сообщает пресс-служба городского департамента... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:57

2022-01-10T11:57

2022-01-10T11:57

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. По итогам 2021 года 17 компаний локализовали свое производство в столице при поддержке правительства Москвы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В прошлом году компании активно пользовались услугами Агентства промышленного развития Москвы (АПР) по подбору площадок для развития своего промышленного потенциала. В декабре новые производства в столице разместили пять предприятий, еще одна компания расширила территории для новых разработок. За весь 2021 год город помог в локализации 17 предприятиям, на которых появится 445 новых рабочих мест. Общий объем запланированных ими инвестиций составляет 3,6 миллиарда рублей", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.В декабре свои предприятия в Москве открыли производитель отделочных материалов и мебели, изготовитель растительного мяса, компания по производству ореховых паст и снеков, производитель мясной продукции и компания по обжарке зеленого кофе. А производитель рекламной продукции и светового оборудования, ранее открывший предприятие в столице, решил арендовать дополнительные площади."Эти шесть компаний займут почти четыре тысячи квадратных метров в пределах МКАД. Три предприятия разместились в Басманном, Тимирязевском и Нагорном районах, оставшиеся три заработают в Очаково-Матвеевском. Эти шесть компаний создадут 170 рабочих мест и вложат в свое развитие почти 1,7 миллиарда рублей, а это почти половина от запланированных инвестиций всех 17 локализованных в 2021 году предприятий", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Агентство промышленного развития Москвы объединяет несколько направлений работы по развитию промышленного потенциала столицы: комплексное развитие территорий, локализацию производств, сервис "Банк технологий", горячую линию по поддержке промпредприятий, а также технологический аудит промышленных предприятий. За год сотрудники агентства обрабатывают до 140 заявок, каждому предприятию на выбор предлагают не менее шести вариантов размещения.

https://ria.ru/20211227/zaymy-1765616551.html

москва

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москва, александр прохоров