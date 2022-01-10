Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220110/moskva-1767138403.html
Москва помогла локализовать производства 17 компаниям в 2021 году
Москва помогла локализовать производства 17 компаниям в 2021 году - РИА Новости, 10.01.2022
Москва помогла локализовать производства 17 компаниям в 2021 году
По итогам 2021 года 17 компаний локализовали свое производство в столице при поддержке правительства Москвы, сообщает пресс-служба городского департамента... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:57
2022-01-10T11:57
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734919496_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_d30535f0158532af0c780383cf6816da.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. По итогам 2021 года 17 компаний локализовали свое производство в столице при поддержке правительства Москвы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В прошлом году компании активно пользовались услугами Агентства промышленного развития Москвы (АПР) по подбору площадок для развития своего промышленного потенциала. В декабре новые производства в столице разместили пять предприятий, еще одна компания расширила территории для новых разработок. За весь 2021 год город помог в локализации 17 предприятиям, на которых появится 445 новых рабочих мест. Общий объем запланированных ими инвестиций составляет 3,6 миллиарда рублей", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.В декабре свои предприятия в Москве открыли производитель отделочных материалов и мебели, изготовитель растительного мяса, компания по производству ореховых паст и снеков, производитель мясной продукции и компания по обжарке зеленого кофе. А производитель рекламной продукции и светового оборудования, ранее открывший предприятие в столице, решил арендовать дополнительные площади."Эти шесть компаний займут почти четыре тысячи квадратных метров в пределах МКАД. Три предприятия разместились в Басманном, Тимирязевском и Нагорном районах, оставшиеся три заработают в Очаково-Матвеевском. Эти шесть компаний создадут 170 рабочих мест и вложат в свое развитие почти 1,7 миллиарда рублей, а это почти половина от запланированных инвестиций всех 17 локализованных в 2021 году предприятий", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Агентство промышленного развития Москвы объединяет несколько направлений работы по развитию промышленного потенциала столицы: комплексное развитие территорий, локализацию производств, сервис "Банк технологий", горячую линию по поддержке промпредприятий, а также технологический аудит промышленных предприятий. За год сотрудники агентства обрабатывают до 140 заявок, каждому предприятию на выбор предлагают не менее шести вариантов размещения.
https://ria.ru/20211227/zaymy-1765616551.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734919496_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_df84ed92bb3cb34600698115270663d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, александр прохоров
11:57 10.01.2022
 

Москва помогла локализовать производства 17 компаниям в 2021 году

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. По итогам 2021 года 17 компаний локализовали свое производство в столице при поддержке правительства Москвы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В прошлом году компании активно пользовались услугами Агентства промышленного развития Москвы (АПР) по подбору площадок для развития своего промышленного потенциала. В декабре новые производства в столице разместили пять предприятий, еще одна компания расширила территории для новых разработок. За весь 2021 год город помог в локализации 17 предприятиям, на которых появится 445 новых рабочих мест. Общий объем запланированных ими инвестиций составляет 3,6 миллиарда рублей", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря 2021, 11:21Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Московские предприятия получат займы от города на внедрение IT-решений
В декабре свои предприятия в Москве открыли производитель отделочных материалов и мебели, изготовитель растительного мяса, компания по производству ореховых паст и снеков, производитель мясной продукции и компания по обжарке зеленого кофе. А производитель рекламной продукции и светового оборудования, ранее открывший предприятие в столице, решил арендовать дополнительные площади.
"Эти шесть компаний займут почти четыре тысячи квадратных метров в пределах МКАД. Три предприятия разместились в Басманном, Тимирязевском и Нагорном районах, оставшиеся три заработают в Очаково-Матвеевском. Эти шесть компаний создадут 170 рабочих мест и вложат в свое развитие почти 1,7 миллиарда рублей, а это почти половина от запланированных инвестиций всех 17 локализованных в 2021 году предприятий", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Агентство промышленного развития Москвы объединяет несколько направлений работы по развитию промышленного потенциала столицы: комплексное развитие территорий, локализацию производств, сервис "Банк технологий", горячую линию по поддержке промпредприятий, а также технологический аудит промышленных предприятий. За год сотрудники агентства обрабатывают до 140 заявок, каждому предприятию на выбор предлагают не менее шести вариантов размещения.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАлександр Прохоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:28Постпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесцениться
01:19СМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализации
01:17Глава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с Россией
01:15Брокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рубли
01:09Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газа
00:39В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
00:22В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
00:00Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
23:55Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
23:55Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены
23:54Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан России
23:48Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
23:42Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям
23:31США не проводят параллели между Казахстаном и Украиной
23:28США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО
23:25Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
23:25Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
23:15На юго-востоке Москвы нашли пропавшего подростка
23:13Переговоры России и США прошли на равных, заявил Косачев
23:07Госдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с Россией
Лента новостейМолния
Постпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесценитьсяСМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализацииГлава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с РоссиейБрокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рублиГлава Саксонии заявил о зависимости от российского газаВ США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИВ Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в ЖеневеПожар в многоквартирном доме в Ялте локализовалиПсаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в ЖеневеУмер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан РоссииГосдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБГосдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениямСША не проводят параллели между Казахстаном и Украиной США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТОМетрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face PayБайдену пока не доложили о результатах переговоров с РоссиейНа юго-востоке Москвы нашли пропавшего подросткаПереговоры России и США прошли на равных, заявил КосачевГосдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с Россией