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https://ria.ru/20220110/medvedchuk-1767196530.html
В Раде потребовали прекратить репрессии против Медведчука
В Раде потребовали прекратить репрессии против Медведчука - РИА Новости, 10.01.2022
В Раде потребовали прекратить репрессии против Медведчука
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала противоправным решение суда в Киеве о продлении домашнего ареста главе ее политсовета Виктору... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T16:50
2022-01-10T16:50
в мире
украина
киев
служба безопасности украины
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 10 янв - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала противоправным решение суда в Киеве о продлении домашнего ареста главе ее политсовета Виктору Медведчуку и потребовала прекратить против него репрессии.Печерский районный суд Киева ранее отправил политика под круглосуточный домашний арест. В понедельник депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин сообщил, что Печерский районный суд Киева продлил на два месяца домашний арест Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса."Под давлением власти Печерский суд вынес совершенно противоправное антизаконное решение… Требуем полного и безусловного прекращения репрессий в отношении главы политического и стратегического совета нашей партии. Мы считаем, что фальсификация обвинений против Виктора Медведчука и его незаконное содержание под стражей разрушает правовую систему, наносит вред украинской демократии и подрывает репутацию украинского государства. Такие действия и есть настоящая государственная измена", - говорится в заявлении партии, опубликованном в Telegram-канале политсилы.В партии уверены, что власть уйдет, а "организаторам и исполнителям фальсификаций, незаконных действий и травли придется отвечать".Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста, который истекает в январе.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20211223/medvedchuk-1765062004.html
https://ria.ru/20220110/zelenskiy-1767153036.html
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в мире, украина, киев, служба безопасности украины, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
16:50 10.01.2022
 
В Раде потребовали прекратить репрессии против Медведчука

Партия "Оппозиционная платформа" потребовала прекратить репрессии против Медведчука

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева
Читать ria.ru в
КИЕВ, 10 янв - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала противоправным решение суда в Киеве о продлении домашнего ареста главе ее политсовета Виктору Медведчуку и потребовала прекратить против него репрессии.
Печерский районный суд Киева ранее отправил политика под круглосуточный домашний арест. В понедельник депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин сообщил, что Печерский районный суд Киева продлил на два месяца домашний арест Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря 2021, 11:38
ЕС потребовал от Зеленского освободить Медведчука из-под домашнего ареста
"Под давлением власти Печерский суд вынес совершенно противоправное антизаконное решение… Требуем полного и безусловного прекращения репрессий в отношении главы политического и стратегического совета нашей партии. Мы считаем, что фальсификация обвинений против Виктора Медведчука и его незаконное содержание под стражей разрушает правовую систему, наносит вред украинской демократии и подрывает репутацию украинского государства. Такие действия и есть настоящая государственная измена", - говорится в заявлении партии, опубликованном в Telegram-канале политсилы.
В партии уверены, что власть уйдет, а "организаторам и исполнителям фальсификаций, незаконных действий и травли придется отвечать".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
13:04
Новое фото Зеленского вызвало жесткую критику украинцев
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста, который истекает в январе.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
 
В миреУкраинаКиевСлужба безопасности УкраиныВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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