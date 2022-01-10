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Усс поручил проверить инцидент с корпоративом в больнице, где умер пациент
Усс поручил проверить инцидент с корпоративом в больнице, где умер пациент - РИА Новости, 10.01.2022
Усс поручил проверить инцидент с корпоративом в больнице, где умер пациент
Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил разобраться в инциденте со смертью пациента Лесосибирской межрайонной больницы, которому якобы не оказали... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T14:07
2022-01-10T14:07
происшествия
красноярский край
александр усс
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
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КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил разобраться в инциденте со смертью пациента Лесосибирской межрайонной больницы, которому якобы не оказали помощь из-за новогоднего корпоратива, и оказать необходимую помощь семье, сообщает пресс-служба главы региона.Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео с якобы сотрудниками больницы на корпоративе. По их данным, видео снято пациентом, требовавшим экстренной помощи, который ее не дождался и скончался. Позже сообщили, что видео снял не пациент, а якобы его жена через окно. Прокуратура города проводит проверку по факту обращения родственников. Министерство здравоохранения края совместно со специалистами Росздравнадзора также организовало соответствующую проверку по поводу качества оказываемой в учреждении медицинской помощи.По данным пресс-службы, на заседании президиума краевого кабмина обсудили инцидент, произошедший в Лесосибирской межрайонной больнице во время новогодних каникул."Поручаю тщательно разобраться со всеми обстоятельствами этого дела и дать объективную оценку этой ситуации как с правовой, так и с моральной точки зрения. Смерть человека, тем более близкого человека, это мощное эмоциональное потрясение для родных. Поэтому я прошу главу Лесосибирска Андрея Владимировича Хохрякова встретиться с родственниками, наладить с ними контакт и оказать необходимую человеческую поддержку", - цитирует слова Усса пресс-служба.
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происшествия, красноярский край, александр усс, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия
14:07 10.01.2022
 
Усс поручил проверить инцидент с корпоративом в больнице, где умер пациент

Усс поручил проверить инцидент с корпоративом в больнице Лесосибирска, где умер пациент

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Красноярского края Александр Усс
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КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил разобраться в инциденте со смертью пациента Лесосибирской межрайонной больницы, которому якобы не оказали помощь из-за новогоднего корпоратива, и оказать необходимую помощь семье, сообщает пресс-служба главы региона.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео с якобы сотрудниками больницы на корпоративе. По их данным, видео снято пациентом, требовавшим экстренной помощи, который ее не дождался и скончался. Позже сообщили, что видео снял не пациент, а якобы его жена через окно. Прокуратура города проводит проверку по факту обращения родственников. Министерство здравоохранения края совместно со специалистами Росздравнадзора также организовало соответствующую проверку по поводу качества оказываемой в учреждении медицинской помощи.
По данным пресс-службы, на заседании президиума краевого кабмина обсудили инцидент, произошедший в Лесосибирской межрайонной больнице во время новогодних каникул.
"Поручаю тщательно разобраться со всеми обстоятельствами этого дела и дать объективную оценку этой ситуации как с правовой, так и с моральной точки зрения. Смерть человека, тем более близкого человека, это мощное эмоциональное потрясение для родных. Поэтому я прошу главу Лесосибирска Андрея Владимировича Хохрякова встретиться с родственниками, наладить с ними контакт и оказать необходимую человеческую поддержку", - цитирует слова Усса пресс-служба.
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ПроисшествияКрасноярский крайАлександр УссФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Россия
 
 
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