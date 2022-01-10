Усс поручил проверить инцидент с корпоративом в больнице, где умер пациент
Усс поручил проверить инцидент с корпоративом в больнице Лесосибирска, где умер пациент
Губернатор Красноярского края Александр Усс
КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил разобраться в инциденте со смертью пациента Лесосибирской межрайонной больницы, которому якобы не оказали помощь из-за новогоднего корпоратива, и оказать необходимую помощь семье, сообщает пресс-служба главы региона.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео с якобы сотрудниками больницы на корпоративе. По их данным, видео снято пациентом, требовавшим экстренной помощи, который ее не дождался и скончался. Позже сообщили, что видео снял не пациент, а якобы его жена через окно. Прокуратура города проводит проверку по факту обращения родственников. Министерство здравоохранения края совместно со специалистами Росздравнадзора также организовало соответствующую проверку по поводу качества оказываемой в учреждении медицинской помощи.
По данным пресс-службы, на заседании президиума краевого кабмина обсудили инцидент, произошедший в Лесосибирской межрайонной больнице во время новогодних каникул.
"Поручаю тщательно разобраться со всеми обстоятельствами этого дела и дать объективную оценку этой ситуации как с правовой, так и с моральной точки зрения. Смерть человека, тем более близкого человека, это мощное эмоциональное потрясение для родных. Поэтому я прошу главу Лесосибирска Андрея Владимировича Хохрякова встретиться с родственниками, наладить с ними контакт и оказать необходимую человеческую поддержку", - цитирует слова Усса пресс-служба.
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