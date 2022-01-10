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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220110/koronavirus-1767223200.html
Ученые выяснили, как обычная простуда может защитить от COVID-19
Ученые выяснили, как обычная простуда может защитить от COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2022
Ученые выяснили, как обычная простуда может защитить от COVID-19
Ученые Королевского колледжа Лондона выяснили, что люди с высоким уровнем T-клеток (лимфоциты, играющие ключевую роль в иммунном ответе) от обычной простуды... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T19:29
2022-01-10T19:29
распространение коронавируса
в мире
лондон
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 10 янв – РИА Новости. Ученые Королевского колледжа Лондона выяснили, что люди с высоким уровнем T-клеток (лимфоциты, играющие ключевую роль в иммунном ответе) от обычной простуды менее подвержены заражению COVID-19, следует из препринта нового исследования.Предыдущие исследования показывали, что T-клетки, образованные от других коронавирусов, могут распознавать SARS-CoV-2, новые исследование было направлено на то, чтобы выяснить, каким образом наличие T-клеток влияет на то, заражается человек новой коронавирусной инфекцией или нет.Исследование началось в сентябре 2020 года, когда большинство людей в Британии еще не болели и не были вакцинированы от COVID-19. Они исследовали 52 человека, которые жили вместе с человеком, с подтвержденным положительным ПЦР-тестом на COVID и, соответственно, были подвержены риску заражения. Участники исследования сдали ПЦР-тесты на 4-й и 7-й день после контакта, чтобы выяснить заразились они или нее.Анализы крови брали в течение 1-6 дней после того, как они вступили контакт с зараженными.Это позволило ученым проанализировать уровни имевшихся T-клеток, выработанных другими обычными коронавирусами, вызывающими простуду. Ученые выяснили, что у 26 участников, которые не заразились, уровень этих T-клеток был значительно выше, чем у остальных 26 человек, которые заразились."Наше исследование четко доказывает, что T-клетки, образованные коронавирусами, вызывающими обычную простуду, играют защитную роль против инфекции от COVID-19. Для защиты от вируса, эти Т-клетки атакуют белки внутри вируса COVID-19, а не шиповидный белок на поверхности белка", - говорит один из авторов исследования, профессор Аджит Лалвани.Существующие вакцины не образуют иммунный ответ на эти внутренние белки. Авторы исследования считают, что вместе с существующими вакцинами, направленными против шиповидного белка, эти внутренние белки могут стать целью для новых вакцин и стать долгосрочным решением, так как иммунный ответ от T- клеток сохраняется дольше, чем от антител, которые исчезают спустя несколько месяцев после вакцинации.Ученые при этом отмечают ограниченность своего исследования, так как оно было маленьким, а 88% участников исследования были белыми европейцами, поэтому смоделировать демографические факторы представляется невозможным.
https://ria.ru/20220109/omikron-1767067034.html
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в мире, лондон, коронавирус covid-19
19:29 10.01.2022
 
Ученые выяснили, как обычная простуда может защитить от COVID-19

Ученые из Лондона считают, что Т-клетки после обычной простуды могут помочь от COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента
Врачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента
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ЛОНДОН, 10 янв – РИА Новости. Ученые Королевского колледжа Лондона выяснили, что люди с высоким уровнем T-клеток (лимфоциты, играющие ключевую роль в иммунном ответе) от обычной простуды менее подвержены заражению COVID-19, следует из препринта нового исследования.
Предыдущие исследования показывали, что T-клетки, образованные от других коронавирусов, могут распознавать SARS-CoV-2, новые исследование было направлено на то, чтобы выяснить, каким образом наличие T-клеток влияет на то, заражается человек новой коронавирусной инфекцией или нет.
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Исследование началось в сентябре 2020 года, когда большинство людей в Британии еще не болели и не были вакцинированы от COVID-19. Они исследовали 52 человека, которые жили вместе с человеком, с подтвержденным положительным ПЦР-тестом на COVID и, соответственно, были подвержены риску заражения. Участники исследования сдали ПЦР-тесты на 4-й и 7-й день после контакта, чтобы выяснить заразились они или нее.
Анализы крови брали в течение 1-6 дней после того, как они вступили контакт с зараженными.
Это позволило ученым проанализировать уровни имевшихся T-клеток, выработанных другими обычными коронавирусами, вызывающими простуду. Ученые выяснили, что у 26 участников, которые не заразились, уровень этих T-клеток был значительно выше, чем у остальных 26 человек, которые заразились.
"Наше исследование четко доказывает, что T-клетки, образованные коронавирусами, вызывающими обычную простуду, играют защитную роль против инфекции от COVID-19. Для защиты от вируса, эти Т-клетки атакуют белки внутри вируса COVID-19, а не шиповидный белок на поверхности белка", - говорит один из авторов исследования, профессор Аджит Лалвани.
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Существующие вакцины не образуют иммунный ответ на эти внутренние белки. Авторы исследования считают, что вместе с существующими вакцинами, направленными против шиповидного белка, эти внутренние белки могут стать целью для новых вакцин и стать долгосрочным решением, так как иммунный ответ от T- клеток сохраняется дольше, чем от антител, которые исчезают спустя несколько месяцев после вакцинации.
Ученые при этом отмечают ограниченность своего исследования, так как оно было маленьким, а 88% участников исследования были белыми европейцами, поэтому смоделировать демографические факторы представляется невозможным.
 
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