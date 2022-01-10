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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220110/koronavirus-1767132985.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 10.01.2022
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Туве и Ненецком автономном округе (0,03%), сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:34
2022-01-10T11:34
распространение коронавируса
общество
республика тыва
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирусы
чукотский автономный округ
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Туве и Ненецком автономном округе (0,03%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ - 0,03%, 3. Республика Калмыкия - 0,04%", - говорится в сообщении.
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общество, республика тыва, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирусы, чукотский автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:34 10.01.2022
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Прироста случаев COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи
Врачи реаниматологи - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Туве и Ненецком автономном округе (0,03%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ - 0,03%, 3. Республика Калмыкия - 0,04%", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаОбществоРеспублика ТываРеспублика КалмыкияЗдоровье - ОбществоКоронавирусыЧукотский автономный округКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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