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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220110/koronavirus-1767131965.html
В России за сутки выписали 19 890 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 19 890 человек после COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2022
В России за сутки выписали 19 890 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 19 890 человек после COVID-19, за все время - 9 706 802, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:32
2022-01-10T11:32
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
воронежская область
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 19 890 человек после COVID-19, за все время - 9 706 802, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 890 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 706 802", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 2097, Воронежской области - 1217, Подмосковье - 992.
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общество, московская область (подмосковье), воронежская область, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 10.01.2022
 
В России за сутки выписали 19 890 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 19 890 человек после COVID-19, за все время — 9 706 802

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинские сестры в "красной зоне" больницы города Рассказово
Медицинские сестры в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 19 890 человек после COVID-19, за все время - 9 706 802, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 890 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 706 802", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 2097, Воронежской области - 1217, Подмосковье - 992.
Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
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