https://ria.ru/20220110/koronavirus-1767131965.html

В России за сутки выписали 19 890 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 19 890 человек после COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2022

В России за сутки выписали 19 890 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 19 890 человек после COVID-19, за все время - 9 706 802, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:32

2022-01-10T11:32

2022-01-10T11:32

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

воронежская область

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 19 890 человек после COVID-19, за все время - 9 706 802, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 890 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 706 802", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 2097, Воронежской области - 1217, Подмосковье - 992.

https://ria.ru/20220110/deltakron-1767078584.html

московская область (подмосковье)

воронежская область

москва

россия

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