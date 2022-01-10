https://ria.ru/20220110/klassika-1767203320.html

Фестиваль камерной музыки "Возвращение" начался в Московской консерватории

Фестиваль камерной музыки "Возвращение" начался в Московской консерватории - РИА Новости, 10.01.2022

Фестиваль камерной музыки "Возвращение" начался в Московской консерватории

ХХIV Фестиваль камерной музыки "Возвращение", который продлится до 16 января, начался в понедельник в Малом зале Московской консерватории программой "Доля... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T17:44

2022-01-10T17:44

2022-01-10T17:44

культура

московская консерватория имени п. и. чайковского

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. ХХIV Фестиваль камерной музыки "Возвращение", который продлится до 16 января, начался в понедельник в Малом зале Московской консерватории программой "Доля шутки", сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.В программе собраны юмористические сочинения, в их числе "Музыкальные шутки" Клаудио Монтеверди, "Юмореска" Александра фон Цемлинского и "Сатиры" Арнольда Шенберга.12 января фестиваль представит программу "Думы", в которую вошли сочинения Десятникова, Бриттена, Дворжака, Рославца. 14 января в программе "Первая любовь" прозвучат произведения Грига, Дебюсси, Прокофьева, Глинки, Рахманинова, Брамса.Завершится фестиваль "Возвращение" традиционным "Концертом по заявкам". Среди авторов, которых для исполнения выбрали сами участники заключительного фестивального вечера, Зеленский, Пендерецкий, Бакс, Янычек, Мессиан и Брайерс.В рамках фестиваля выступят как постоянные его участники, так и новые гости. В числе "основного состава" пианисты Яков Кацнельсон, Ксения Башмет, Екатерина Апекишева, виолончелисты Евгений Тонха и Борис Андрианов, скрипач Айлен Притчин и альтисты Сергей Полтавский и Илья Гофман, кларнетисты Михаил Безносов и Антон Дресслер, ансамбли Intrada и Labyrinthus. Дебютантами музыкального праздника стали Варвара Турова (сопрано), Феликс Антипов (виола да гамба), Егор Булгаков (валторна), Иван Бушуев (флейта, контрабас-флейта), Виталий Ватуля (саксофон), пианистка Мария Немцова, баянист Николай Сивчук и другие.

https://ria.ru/20211028/bashmet-1756739216.html

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московская консерватория имени п. и. чайковского, новости культуры, музыка