https://ria.ru/20220110/kirgiziya-1767104270.html
Президент Киргизии взял краткосрочный отпуск
Президент Киргизии взял краткосрочный отпуск - РИА Новости, 10.01.2022
Президент Киргизии взял краткосрочный отпуск
Президент Киргизии Садыр Жапаров взял краткосрочный отпуск, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T09:09
2022-01-10T09:09
2022-01-10T09:09
в мире
киргизия
садыр жапаров
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БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров взял краткосрочный отпуск, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе главы государства.По его словам, глава государства "продолжает получать полную информацию о ситуации в стране и регионе, держит связь с руководством кабинета министров и других государственных органов".О причинах ухода в отпуск не сообщается.
https://ria.ru/20220110/odkb-1767103315.html
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РИА Новости
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в мире, киргизия, садыр жапаров
Президент Киргизии взял краткосрочный отпуск
Президент Киргизии Жапаров взял краткосрочный отпуск