https://ria.ru/20220110/kirgiziya-1767104270.html

Президент Киргизии взял краткосрочный отпуск

Президент Киргизии взял краткосрочный отпуск - РИА Новости, 10.01.2022

Президент Киргизии взял краткосрочный отпуск

Президент Киргизии Садыр Жапаров взял краткосрочный отпуск, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T09:09

2022-01-10T09:09

2022-01-10T09:09

в мире

киргизия

садыр жапаров

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БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров взял краткосрочный отпуск, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе главы государства.По его словам, глава государства "продолжает получать полную информацию о ситуации в стране и регионе, держит связь с руководством кабинета министров и других государственных органов".О причинах ухода в отпуск не сообщается.

https://ria.ru/20220110/odkb-1767103315.html

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в мире, киргизия, садыр жапаров