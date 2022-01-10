https://ria.ru/20220110/khabarovsk-1767158605.html

Хабаровский край получит свыше 27 миллиардов рублей на реализацию программ

Хабаровский край получит свыше 27 миллиардов рублей на реализацию программ - РИА Новости, 10.01.2022

Хабаровский край получит свыше 27 миллиардов рублей на реализацию программ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что регион получит из федерального бюджета более 27 миллиардов рублей на реализацию программ, на аппаратном РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:26

2022-01-10T13:26

2022-01-10T13:26

хабаровский край

экономика

хабаровский край

михаил дегтярев

жкх

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ХАБАРОВСК, 10 янв - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что регион получит из федерального бюджета более 27 миллиардов рублей на реализацию программ, на аппаратном совещании в понедельник он обсудил планы на 2022 год и текущую ситуацию на дорогах, объектах ЖКХ и ТЭК."На последнем аппаратном совещании перед новым годом я говорил о необходимости заключения соглашений, их у нас 81, с федеральными органами исполнительной власти по финансированию наших объектов и программ. Хочу вам сообщить, что работа организована должным образом. Все 81 соглашение заключены, общая сумма 27,4 миллиарда рублей без учета дотаций и субвенций. Здесь хочу поблагодарить, коллеги вас... за то, что отработали все должным образом", - сказал Дегтярев по итогам совещания.Глава региона отметил, что теперь необходимо выделенные средства использовать в полном объеме и обеспечить достижение установленных показателей результативности."Теперь, коллеги, эти соглашения надо исполнять. Все выделенные средства нужно освоить в полном объеме, построить объекты и решить поставленные задачи. Особое внимание - это капстроительство. На следующий год у нас 15,5 миллиарда рублей уже предусмотрено, больше, чем в прошлом году, больше, чем на миллиард рублей", - констатировал глава региона.Вместе с обсуждением большой плановой работы на предстоящий год на совещании обсудили актуальное состояние коммунально-энергетической инфраструктуры в регионе. Так, в праздничные дни в отрасли произошло 35 технологических событий. Большая часть из них – 17 инцидентов – связана с электроснабжением. Один из наиболее серьезных случаев произошел 8 января в селе имени Полины Осипенко. Здесь вышла из строя дизельная электростанция (ДЭС): труха стен деревянного здания попала в выхлопную трубу и загорелась. По словам губернатора, сегодня сетевое хозяйство региона нуждается в комплексном обновлении."В июне 2021 года, в рамках рабочей встречи президент России Владимир Владимирович Путин обратил внимание на изношенность наших сетей. Правительство приняло соответствующее решение, и была запущена программа по модернизации деревянных дизельных электростанций. Видимо, возгорание произошло как раз на таком объекте. Поэтому, Роман Анатольевич (Мирошин, зампред краевого правительства по инфраструктуре -ред.), прошу эту программу реализовать в срок. А краевому минфину поручаю выделить необходимые средства в соответствии с намеченным планом", - обратился Дегтярев к зампреду.В этом селе такая современная модульная ДЭС появится в ближайшее время. На ее приобретение из средств краевого бюджета было выделено свыше 33 миллионов рублей. Новую электростанцию планируется ввести в эксплуатацию к концу января.

https://ria.ru/20211230/zapovednik-1766131478.html

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экономика, хабаровский край, михаил дегтярев, жкх