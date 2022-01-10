https://ria.ru/20220110/investportal-1767139400.html

Инвестпортал Москвы в 2021 году посетили почти три миллиона раз

Инвестпортал Москвы в 2021 году посетили почти три миллиона раз - РИА Новости, 10.01.2022

Инвестпортал Москвы в 2021 году посетили почти три миллиона раз

Инвестиционный портал Москвы, созданный в 2014 году для взаимодействия города и бизнеса, в 2021 году посетили почти три миллиона раз, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T12:00

2022-01-10T12:00

2022-01-10T12:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Инвестиционный портал Москвы, созданный в 2014 году для взаимодействия города и бизнеса, в 2021 году посетили почти три миллиона раз, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В 2021 году на инвестиционном портале зафиксировано 2,95 миллиона визитов. А всего почти за восемь лет сайт посетили 15,5 миллиона раз. Каждый день на сайт заходят в среднем 8,7 тысячи уникальных пользователей. На портале предприниматели могут оперативно найти подробности о реализуемых инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах и многое другое", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, которого цитирует пресс-служба.Отмечается, что на сайте портала зарегистрировано 62 тысячи личных кабинетов. В этом году учетные записи создали около 21 тысячи пользователей. Авторизоваться на инвестпортале можно в том числе с помощью единого городского идентификатора Mos ID - учетной записи портала mos.ru.На инвестпортале предпринимателям доступно 30 онлайн-сервисов, с помощью которых можно подать заявки на льготные займы, записаться на осмотр городской недвижимости, выставленной на торги, задать вопрос и сообщить в правительство Москвы о проблеме, связанной с ведением инвестиционной деятельности в городе."Функционал инвестпортала постоянно дорабатывается и расширяется. Только за последние два года он пополнился 14 новыми онлайн-инструментами. Например, запущен цифровой сервис, благодаря которому можно в онлайн-режиме подать концессионную инициативу для предварительной проработки. Сервис "Места приложения труда" значительно упрощает девелоперам вход в специальную программу правительства Москвы, дающую возможность получить льготы. А для того чтобы инвесторам было проще сориентироваться в преференциях, которые они могут получить от города, создан навигатор мер поддержки", — отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Кроме того, в 2021 году на investmoscow.ru появился новый раздел, посвященный поддержке промышленности. Здесь производители могут подобрать площадки для размещения предприятий, получить консультацию о доступных мерах поддержки, изучить карту комплексного развития территорий и новейшие технологические разработки в промышленности. Также обновили инвестиционную карту Москвы. На ней представлено более 300 площадок для бизнеса — как для небольших компаний, так и для крупных производителей.Онлайн-сервисы на портале востребованы. С момента создания сайта ими воспользовались 450 тысяч раз, а с начала года — более 150 тысяч раз. Для удобного доступа к инструментам и информации есть приложение Investmoscow, скачать его можно в App Store и Google Play, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220110/moskva-1767138403.html

https://ria.ru/20211227/zaymy-1765616551.html

москва

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москва, александр прохоров