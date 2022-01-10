Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220110/investportal-1767139400.html
Инвестпортал Москвы в 2021 году посетили почти три миллиона раз
Инвестпортал Москвы в 2021 году посетили почти три миллиона раз - РИА Новости, 10.01.2022
Инвестпортал Москвы в 2021 году посетили почти три миллиона раз
Инвестиционный портал Москвы, созданный в 2014 году для взаимодействия города и бизнеса, в 2021 году посетили почти три миллиона раз, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T12:00
2022-01-10T12:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_a75d3372619d0ad24fc00c4b0e4e91fd.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Инвестиционный портал Москвы, созданный в 2014 году для взаимодействия города и бизнеса, в 2021 году посетили почти три миллиона раз, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В 2021 году на инвестиционном портале зафиксировано 2,95 миллиона визитов. А всего почти за восемь лет сайт посетили 15,5 миллиона раз. Каждый день на сайт заходят в среднем 8,7 тысячи уникальных пользователей. На портале предприниматели могут оперативно найти подробности о реализуемых инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах и многое другое", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, которого цитирует пресс-служба.Отмечается, что на сайте портала зарегистрировано 62 тысячи личных кабинетов. В этом году учетные записи создали около 21 тысячи пользователей. Авторизоваться на инвестпортале можно в том числе с помощью единого городского идентификатора Mos ID - учетной записи портала mos.ru.На инвестпортале предпринимателям доступно 30 онлайн-сервисов, с помощью которых можно подать заявки на льготные займы, записаться на осмотр городской недвижимости, выставленной на торги, задать вопрос и сообщить в правительство Москвы о проблеме, связанной с ведением инвестиционной деятельности в городе."Функционал инвестпортала постоянно дорабатывается и расширяется. Только за последние два года он пополнился 14 новыми онлайн-инструментами. Например, запущен цифровой сервис, благодаря которому можно в онлайн-режиме подать концессионную инициативу для предварительной проработки. Сервис "Места приложения труда" значительно упрощает девелоперам вход в специальную программу правительства Москвы, дающую возможность получить льготы. А для того чтобы инвесторам было проще сориентироваться в преференциях, которые они могут получить от города, создан навигатор мер поддержки", — отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Кроме того, в 2021 году на investmoscow.ru появился новый раздел, посвященный поддержке промышленности. Здесь производители могут подобрать площадки для размещения предприятий, получить консультацию о доступных мерах поддержки, изучить карту комплексного развития территорий и новейшие технологические разработки в промышленности. Также обновили инвестиционную карту Москвы. На ней представлено более 300 площадок для бизнеса — как для небольших компаний, так и для крупных производителей.Онлайн-сервисы на портале востребованы. С момента создания сайта ими воспользовались 450 тысяч раз, а с начала года — более 150 тысяч раз. Для удобного доступа к инструментам и информации есть приложение Investmoscow, скачать его можно в App Store и Google Play, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220110/moskva-1767138403.html
https://ria.ru/20211227/zaymy-1765616551.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_20a725ca8fc3c2a3eccd0de9c58b324d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, александр прохоров
12:00 10.01.2022
 

Инвестпортал Москвы в 2021 году посетили почти три миллиона раз

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКлавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Инвестиционный портал Москвы, созданный в 2014 году для взаимодействия города и бизнеса, в 2021 году посетили почти три миллиона раз, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В 2021 году на инвестиционном портале зафиксировано 2,95 миллиона визитов. А всего почти за восемь лет сайт посетили 15,5 миллиона раз. Каждый день на сайт заходят в среднем 8,7 тысячи уникальных пользователей. На портале предприниматели могут оперативно найти подробности о реализуемых инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах и многое другое", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, которого цитирует пресс-служба.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
11:57Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Москва помогла локализовать производства 17 компаниям в 2021 году
Отмечается, что на сайте портала зарегистрировано 62 тысячи личных кабинетов. В этом году учетные записи создали около 21 тысячи пользователей. Авторизоваться на инвестпортале можно в том числе с помощью единого городского идентификатора Mos ID - учетной записи портала mos.ru.
На инвестпортале предпринимателям доступно 30 онлайн-сервисов, с помощью которых можно подать заявки на льготные займы, записаться на осмотр городской недвижимости, выставленной на торги, задать вопрос и сообщить в правительство Москвы о проблеме, связанной с ведением инвестиционной деятельности в городе.
"Функционал инвестпортала постоянно дорабатывается и расширяется. Только за последние два года он пополнился 14 новыми онлайн-инструментами. Например, запущен цифровой сервис, благодаря которому можно в онлайн-режиме подать концессионную инициативу для предварительной проработки. Сервис "Места приложения труда" значительно упрощает девелоперам вход в специальную программу правительства Москвы, дающую возможность получить льготы. А для того чтобы инвесторам было проще сориентироваться в преференциях, которые они могут получить от города, создан навигатор мер поддержки", — отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря 2021, 11:21Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Московские предприятия получат займы от города на внедрение IT-решений
Кроме того, в 2021 году на investmoscow.ru появился новый раздел, посвященный поддержке промышленности. Здесь производители могут подобрать площадки для размещения предприятий, получить консультацию о доступных мерах поддержки, изучить карту комплексного развития территорий и новейшие технологические разработки в промышленности. Также обновили инвестиционную карту Москвы. На ней представлено более 300 площадок для бизнеса — как для небольших компаний, так и для крупных производителей.
Онлайн-сервисы на портале востребованы. С момента создания сайта ими воспользовались 450 тысяч раз, а с начала года — более 150 тысяч раз. Для удобного доступа к инструментам и информации есть приложение Investmoscow, скачать его можно в App Store и Google Play, уточняется в сообщении.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАлександр Прохоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:09Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газа
00:39В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
00:22В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
00:00Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
23:55Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
23:55Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены
23:54Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан России
23:48Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
23:42Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям
23:31США не проводят параллели между Казахстаном и Украиной
23:28США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО
23:25Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
23:25Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
23:15На юго-востоке Москвы нашли пропавшего подростка
23:13Переговоры России и США прошли на равных, заявил Косачев
23:07Госдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с Россией
23:00США и ряд западных стран в СБ ООН осудили пуск ракеты КНДР
23:00Самолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву 84 граждан России
22:55Эксперт оценил итоги российско-американских переговоров в Женеве
22:51На юго-востоке Москвы пропал подросток
Лента новостейМолния
Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газаВ США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИВ Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в ЖеневеПожар в многоквартирном доме в Ялте локализовалиПсаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в ЖеневеУмер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан РоссииГосдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБГосдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениямСША не проводят параллели между Казахстаном и Украиной США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТОМетрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face PayБайдену пока не доложили о результатах переговоров с РоссиейНа юго-востоке Москвы нашли пропавшего подросткаПереговоры России и США прошли на равных, заявил КосачевГосдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с РоссиейСША и ряд западных стран в СБ ООН осудили пуск ракеты КНДРСамолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву 84 граждан РоссииЭксперт оценил итоги российско-американских переговоров в ЖеневеНа юго-востоке Москвы пропал подросток