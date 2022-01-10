https://ria.ru/20220110/gibkost-1767233846.html
Россия не надеется на гибкость Запада по вопросу гарантий безопасности
Россия не надеется на гибкость Запада по вопросу гарантий безопасности - РИА Новости, 10.01.2022
Россия не надеется на гибкость Запада по вопросу гарантий безопасности
РФ не ждет, что Запад продемонстрирует гибкость по предложениям РФ по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T20:34
2022-01-10T20:34
2022-01-10T20:34
в мире
сша
оон
москва
сергей рябков
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767233206_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_fa5c73bbebc4899bfbe80da7e838f7f3.jpg
ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости. РФ не ждет, что Запад продемонстрирует гибкость по предложениям РФ по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не ожидаем, что Запад проявит гибкость по ряду из представленных вопросов", - сказал Рябков по итогам консультаций с американской стороной.Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
https://ria.ru/20220110/nato-1767232718.html
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767233206_302:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_e03a038638cdca4fcd4a48069288e182.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оон, москва, сергей рябков, нато, россия
Россия не надеется на гибкость Запада по вопросу гарантий безопасности
Замглавы МИД Рябков: Россия не надеется на гибкость Запада по теме гарантий безопасности