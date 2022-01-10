https://ria.ru/20220110/gibkost-1767233846.html

Россия не надеется на гибкость Запада по вопросу гарантий безопасности

Россия не надеется на гибкость Запада по вопросу гарантий безопасности - РИА Новости, 10.01.2022

Россия не надеется на гибкость Запада по вопросу гарантий безопасности

РФ не ждет, что Запад продемонстрирует гибкость по предложениям РФ по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T20:34

2022-01-10T20:34

2022-01-10T20:34

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ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости. РФ не ждет, что Запад продемонстрирует гибкость по предложениям РФ по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не ожидаем, что Запад проявит гибкость по ряду из представленных вопросов", - сказал Рябков по итогам консультаций с американской стороной.Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

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в мире, сша, оон, москва, сергей рябков, нато, россия