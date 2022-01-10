https://ria.ru/20220110/ekstremizm-1767182826.html

В Белоруссии задержали владельца экстремистского YouTube-канала

В Белоруссии задержали владельца экстремистского YouTube-канала - РИА Новости, 10.01.2022

В Белоруссии задержали владельца экстремистского YouTube-канала

МВД Белоруссии сообщило о задержании ранее сбежавшего на Украину владельца экстремистского YouTube-канала, его обвиняют в разжигании социальной вражды и розни. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T15:38

2022-01-10T15:38

2022-01-10T15:38

протесты в белоруссии

в мире

белоруссия

мвд белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574172397_0:119:3220:1930_1920x0_80_0_0_b6d3487326577556d3f0695078c02173.jpg

МИНСК, 10 янв - РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило о задержании ранее сбежавшего на Украину владельца экстремистского YouTube-канала, его обвиняют в разжигании социальной вражды и розни."Задержан владелец экстремистского канала, сбежавший за границу. На 26-летнего жителя Гомельщины - создателя и администратора YouTube-канала с экстремистским содержанием - вышли сотрудники областного управления ГУБОПиК", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Белоруссии.По информации ведомства, с лета 2020 года мужчина, фамилия которого не называется, активно участвовал в протестном движении, снимал и размещал видео на своем канале. За нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий неоднократно привлекался к административной ответственности."Также известно, что, сбежав в Украину, он продолжал активно размещать в одной из социальных сетей информацию антигосударственного толка. Пропагандировал вооруженное сопротивление представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов. Цинично высказывался в комментариях о гибели сотрудника КГБ. В ходе оперативных мероприятий мужчина был задержан на территории Беларуси", - отметили в министерстве. По информации правоохранителей, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды и розни.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20220106/belorussiya-1766718454.html

https://ria.ru/20211222/zaderzhanie-1764940043.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, мвд белоруссии