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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20220110/ekstremizm-1767182826.html
В Белоруссии задержали владельца экстремистского YouTube-канала
В Белоруссии задержали владельца экстремистского YouTube-канала - РИА Новости, 10.01.2022
В Белоруссии задержали владельца экстремистского YouTube-канала
МВД Белоруссии сообщило о задержании ранее сбежавшего на Украину владельца экстремистского YouTube-канала, его обвиняют в разжигании социальной вражды и розни. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T15:38
2022-01-10T15:38
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
мвд белоруссии
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МИНСК, 10 янв - РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило о задержании ранее сбежавшего на Украину владельца экстремистского YouTube-канала, его обвиняют в разжигании социальной вражды и розни."Задержан владелец экстремистского канала, сбежавший за границу. На 26-летнего жителя Гомельщины - создателя и администратора YouTube-канала с экстремистским содержанием - вышли сотрудники областного управления ГУБОПиК", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Белоруссии.По информации ведомства, с лета 2020 года мужчина, фамилия которого не называется, активно участвовал в протестном движении, снимал и размещал видео на своем канале. За нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий неоднократно привлекался к административной ответственности."Также известно, что, сбежав в Украину, он продолжал активно размещать в одной из социальных сетей информацию антигосударственного толка. Пропагандировал вооруженное сопротивление представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов. Цинично высказывался в комментариях о гибели сотрудника КГБ. В ходе оперативных мероприятий мужчина был задержан на территории Беларуси", - отметили в министерстве. По информации правоохранителей, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды и розни.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20220106/belorussiya-1766718454.html
https://ria.ru/20211222/zaderzhanie-1764940043.html
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в мире, белоруссия, мвд белоруссии
15:38 10.01.2022
 
В Белоруссии задержали владельца экстремистского YouTube-канала

МВД Белоруссии задержало сбежавшего на Украину владельца экстремистского YouTube-канала

© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии
© Sputnik
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Милиция Белоруссии
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МИНСК, 10 янв - РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило о задержании ранее сбежавшего на Украину владельца экстремистского YouTube-канала, его обвиняют в разжигании социальной вражды и розни.
"Задержан владелец экстремистского канала, сбежавший за границу. На 26-летнего жителя Гомельщины - создателя и администратора YouTube-канала с экстремистским содержанием - вышли сотрудники областного управления ГУБОПиК", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Белоруссии.
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По информации ведомства, с лета 2020 года мужчина, фамилия которого не называется, активно участвовал в протестном движении, снимал и размещал видео на своем канале. За нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий неоднократно привлекался к административной ответственности.
"Также известно, что, сбежав в Украину, он продолжал активно размещать в одной из социальных сетей информацию антигосударственного толка. Пропагандировал вооруженное сопротивление представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов. Цинично высказывался в комментариях о гибели сотрудника КГБ. В ходе оперативных мероприятий мужчина был задержан на территории Беларуси", - отметили в министерстве. По информации правоохранителей, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды и розни.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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