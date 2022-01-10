В Белоруссии задержали владельца экстремистского YouTube-канала
МВД Белоруссии задержало сбежавшего на Украину владельца экстремистского YouTube-канала
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Милиция Белоруссии
МИНСК, 10 янв - РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило о задержании ранее сбежавшего на Украину владельца экстремистского YouTube-канала, его обвиняют в разжигании социальной вражды и розни.
"Задержан владелец экстремистского канала, сбежавший за границу. На 26-летнего жителя Гомельщины - создателя и администратора YouTube-канала с экстремистским содержанием - вышли сотрудники областного управления ГУБОПиК", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Белоруссии.
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По информации ведомства, с лета 2020 года мужчина, фамилия которого не называется, активно участвовал в протестном движении, снимал и размещал видео на своем канале. За нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий неоднократно привлекался к административной ответственности.
"Также известно, что, сбежав в Украину, он продолжал активно размещать в одной из социальных сетей информацию антигосударственного толка. Пропагандировал вооруженное сопротивление представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов. Цинично высказывался в комментариях о гибели сотрудника КГБ. В ходе оперативных мероприятий мужчина был задержан на территории Беларуси", - отметили в министерстве. По информации правоохранителей, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды и розни.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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