https://ria.ru/20220109/voda-1767022552.html
В Москве за год выполнили более 2,5 миллиона анализов качества воды
В Москве за год выполнили более 2,5 миллиона анализов качества воды - РИА Новости, 09.01.2022
В Москве за год выполнили более 2,5 миллиона анализов качества воды
Более 2,5 миллиона анализов качества воды проведено в столице за 2021 год, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T09:55
2022-01-09T09:55
2022-01-09T09:55
общество
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803600_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ef459d8ca98172c4a8b98b5b7d5ddc45.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Более 2,5 миллиона анализов качества воды проведено в столице за 2021 год, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Ежедневно столица потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле: сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", – отметил Бирюков.По его словам, контроль качества воды начинается с водохранилищ, где природная вода отбирается на разной глубине. Это необходимо, чтобы выявить различия в ее составе и получить полную картину о состоянии водоемов. Наибольшее количество исследований – 1,3 миллиона – проведено на станциях водоподготовки. Пробы берутся на каждом этапе производства воды.Заммэра уточнил, что кроме лабораторного контроля, воду проверяют с помощью автоматических анализаторов. Эти приборы установлены на территориях водосбора, на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети."Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Например, вода оценивается по таким показателям, как мутность, цветность, электропроводность. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки воды", - рассказал Бирюков.Он сообщил, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки."Специалисты круглосуточно держат на контроле физико-химические и микробиологические показатели, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов", – заключил заместитель мэра.
https://realty.ria.ru/20211119/voda-1759636253.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803600_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_bbbbd795a4f4f3ce9e049f41e2d3ac7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, петр бирюков
В Москве за год выполнили более 2,5 миллиона анализов качества воды
Заммэра Бирюков: в Москве за год выполнили более 2,5 миллиона анализов качества воды
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Более 2,5 миллиона анализов качества воды проведено в столице за 2021 год, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"Ежедневно столица потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле: сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", – отметил Бирюков.
По его словам, контроль качества воды начинается с водохранилищ, где природная вода отбирается на разной глубине. Это необходимо, чтобы выявить различия в ее составе и получить полную картину о состоянии водоемов. Наибольшее количество исследований – 1,3 миллиона – проведено на станциях водоподготовки. Пробы берутся на каждом этапе производства воды.
Заммэра уточнил, что кроме лабораторного контроля, воду проверяют с помощью автоматических анализаторов. Эти приборы установлены на территориях водосбора, на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети.
"Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Например, вода оценивается по таким показателям, как мутность, цветность, электропроводность. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки воды", - рассказал Бирюков.
Он сообщил, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки.
"Специалисты круглосуточно держат на контроле физико-химические и микробиологические показатели, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов", – заключил заместитель мэра.