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В Москве за год выполнили более 2,5 миллиона анализов качества воды
В Москве за год выполнили более 2,5 миллиона анализов качества воды - РИА Новости, 09.01.2022
В Москве за год выполнили более 2,5 миллиона анализов качества воды
Более 2,5 миллиона анализов качества воды проведено в столице за 2021 год, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T09:55
2022-01-09T09:55
общество
петр бирюков
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Более 2,5 миллиона анализов качества воды проведено в столице за 2021 год, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Ежедневно столица потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле: сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", – отметил Бирюков.По его словам, контроль качества воды начинается с водохранилищ, где природная вода отбирается на разной глубине. Это необходимо, чтобы выявить различия в ее составе и получить полную картину о состоянии водоемов. Наибольшее количество исследований – 1,3 миллиона – проведено на станциях водоподготовки. Пробы берутся на каждом этапе производства воды.Заммэра уточнил, что кроме лабораторного контроля, воду проверяют с помощью автоматических анализаторов. Эти приборы установлены на территориях водосбора, на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети."Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Например, вода оценивается по таким показателям, как мутность, цветность, электропроводность. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки воды", - рассказал Бирюков.Он сообщил, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки."Специалисты круглосуточно держат на контроле физико-химические и микробиологические показатели, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов", – заключил заместитель мэра.
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общество, петр бирюков
09:55 09.01.2022
 
В Москве за год выполнили более 2,5 миллиона анализов качества воды

Заммэра Бирюков: в Москве за год выполнили более 2,5 миллиона анализов качества воды

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВода
Вода - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Более 2,5 миллиона анализов качества воды проведено в столице за 2021 год, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Ежедневно столица потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле: сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", – отметил Бирюков.
По его словам, контроль качества воды начинается с водохранилищ, где природная вода отбирается на разной глубине. Это необходимо, чтобы выявить различия в ее составе и получить полную картину о состоянии водоемов. Наибольшее количество исследований – 1,3 миллиона – проведено на станциях водоподготовки. Пробы берутся на каждом этапе производства воды.
Заммэра уточнил, что кроме лабораторного контроля, воду проверяют с помощью автоматических анализаторов. Эти приборы установлены на территориях водосбора, на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети.
"Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Например, вода оценивается по таким показателям, как мутность, цветность, электропроводность. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки воды", - рассказал Бирюков.
Он сообщил, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки.
"Специалисты круглосуточно держат на контроле физико-химические и микробиологические показатели, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов", – заключил заместитель мэра.
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