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Минобороны Турции заявило о нейтрализации 12 курдских боевиков
Минобороны Турции заявило о нейтрализации 12 курдских боевиков - РИА Новости, 09.01.2022
Минобороны Турции заявило о нейтрализации 12 курдских боевиков
Минобороны Турции заявило о нейтрализации 12 членов курдских формирований на границе с Сирией. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T10:42
2022-01-09T10:42
в мире
сирия
турция
рабочая партия курдистана
шанлыурфа (провинция)
минобороны турции
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АНКАРА, 9 янв - РИА Новости. Минобороны Турции заявило о нейтрализации 12 членов курдских формирований на границе с Сирией.В приграничном с Сирией регионе Турции Шанлыурфа в субботу после взрыва погибли трое турецких военнослужащих."После атаки были поражены цели PKK/YPG (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана), по предварительным данным, нейтрализованы 12 террористов. Операция против террористов в регионе продолжается", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
https://ria.ru/20220108/siriya-1766987291.html
сирия
турция
шанлыурфа (провинция)
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в мире, сирия, турция, рабочая партия курдистана, шанлыурфа (провинция), минобороны турции
10:42 09.01.2022
 
Минобороны Турции заявило о нейтрализации 12 курдских боевиков

Минобороны Турции заявило о нейтрализации 12 курдских боевиков на границе с Сирией

© AP Photo / Emrah GurelТурецкие военные недалеко от границы с Сирией
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией
Читать ria.ru в
АНКАРА, 9 янв - РИА Новости. Минобороны Турции заявило о нейтрализации 12 членов курдских формирований на границе с Сирией.
В приграничном с Сирией регионе Турции Шанлыурфа в субботу после взрыва погибли трое турецких военнослужащих.
"После атаки были поражены цели PKK/YPG (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана), по предварительным данным, нейтрализованы 12 террористов. Операция против террористов в регионе продолжается", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
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