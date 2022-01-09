https://ria.ru/20220109/turtsiya-1767025957.html

Минобороны Турции заявило о нейтрализации 12 курдских боевиков

Минобороны Турции заявило о нейтрализации 12 курдских боевиков - РИА Новости, 09.01.2022

Минобороны Турции заявило о нейтрализации 12 курдских боевиков

Минобороны Турции заявило о нейтрализации 12 членов курдских формирований на границе с Сирией. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T10:42

2022-01-09T10:42

2022-01-09T10:42

в мире

сирия

турция

рабочая партия курдистана

шанлыурфа (провинция)

минобороны турции

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АНКАРА, 9 янв - РИА Новости. Минобороны Турции заявило о нейтрализации 12 членов курдских формирований на границе с Сирией.В приграничном с Сирией регионе Турции Шанлыурфа в субботу после взрыва погибли трое турецких военнослужащих."После атаки были поражены цели PKK/YPG (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана), по предварительным данным, нейтрализованы 12 террористов. Операция против террористов в регионе продолжается", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.

https://ria.ru/20220108/siriya-1766987291.html

сирия

турция

шанлыурфа (провинция)

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в мире, сирия, турция, рабочая партия курдистана, шанлыурфа (провинция), минобороны турции