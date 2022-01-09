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Столтенберг: возможность политического решения ситуации вокруг Украины есть
Столтенберг: возможность политического решения ситуации вокруг Украины есть - РИА Новости, 09.01.2022
Столтенберг: возможность политического решения ситуации вокруг Украины есть
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что существует возможность прийти к общему политическому решению ситуации вокруг Украины, при этом учитывая озабоченности... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T20:23
2022-01-09T21:08
украина
йенс столтенберг
нато
россия
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БРЮССЕЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что существует возможность прийти к общему политическому решению ситуации вокруг Украины, при этом учитывая озабоченности России."Возможно вместе найти путь, политический путь вперед, и также учесть озабоченности России... Но риск конфликта продолжает существовать", - заявил Столтенберг в интервью изданию Financial Times.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
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украина, йенс столтенберг, нато, россия
20:23 09.01.2022 (обновлено: 21:08 09.01.2022)
 
Столтенберг: возможность политического решения ситуации вокруг Украины есть

Генсек НАТО Столтенберг: возможность политического решения ситуации вокруг Украины есть

© REUTERS / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / Johanna Geron
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БРЮССЕЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что существует возможность прийти к общему политическому решению ситуации вокруг Украины, при этом учитывая озабоченности России.
"Возможно вместе найти путь, политический путь вперед, и также учесть озабоченности России... Но риск конфликта продолжает существовать", - заявил Столтенберг в интервью изданию Financial Times.
Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
7 января, 20:32
Генсек НАТО считает опасность "конфликта" в Европе из-за Украины реальной
 
УкраинаЙенс СтолтенбергНАТОРоссия
 
 
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