https://ria.ru/20220109/snegopad-1767035855.html
Москва готова к ликвидации последствий снегопада
Москва готова к ликвидации последствий снегопада - РИА Новости, 09.01.2022
Москва готова к ликвидации последствий снегопада
Городские службы Москвы готовы к ликвидации последствий сильного снегопада, который начнётся вечером в воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T12:50
2022-01-09T12:50
2022-01-09T12:50
общество
москва
новый год
московское центральное кольцо (мцк)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы готовы к ликвидации последствий сильного снегопада, который начнётся вечером в воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, вечером ожидаются интенсивные осадки в виде снега, местами метель."Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы готовы к ликвидации последствий снегопада. Для очистки города от снега будет задействовано максимальное количество снегоуборочной, погрузочной, роторной и другой техники, бригад ручной уборки, дворников", - говорится в сообщении.Отмечается, что особое внимание будет уделяться состоянию пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам."Просим водителей в непогоду быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе городских служб", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20220109/sugroby-1767035474.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, новый год, московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы
Москва готова к ликвидации последствий снегопада
Москва готова к ликвидации последствий снегопада, который начнется вечером в воскресенье