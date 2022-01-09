https://ria.ru/20220109/snegopad-1767035855.html

Москва готова к ликвидации последствий снегопада

Москва готова к ликвидации последствий снегопада - РИА Новости, 09.01.2022

Москва готова к ликвидации последствий снегопада

Городские службы Москвы готовы к ликвидации последствий сильного снегопада, который начнётся вечером в воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T12:50

2022-01-09T12:50

2022-01-09T12:50

общество

москва

новый год

московское центральное кольцо (мцк)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы готовы к ликвидации последствий сильного снегопада, который начнётся вечером в воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, вечером ожидаются интенсивные осадки в виде снега, местами метель."Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы готовы к ликвидации последствий снегопада. Для очистки города от снега будет задействовано максимальное количество снегоуборочной, погрузочной, роторной и другой техники, бригад ручной уборки, дворников", - говорится в сообщении.Отмечается, что особое внимание будет уделяться состоянию пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам."Просим водителей в непогоду быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе городских служб", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220109/sugroby-1767035474.html

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общество, москва, новый год, московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы