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В Сочи загорелось здание
В Сочи загорелось здание - РИА Новости, 09.01.2022
В Сочи загорелось здание
Здание загорелось в Сочи, на месте работают 18 спасателей из личного состава, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T17:15
2022-01-09T17:15
2022-01-09T17:15
происшествия
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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СОЧИ, 9 янв – РИА Новости. Здание загорелось в Сочи, на месте работают 18 спасателей из личного состава, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.По данным ведомства, пожар произошёл на Калужской улице."В 16.34 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России", - говорится в сообщении.Уточняется, что к ликвидации пожара привлечены 18 спасателей и пять единиц техники.
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происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия