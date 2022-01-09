https://ria.ru/20220109/pozhar-1767058904.html

В Сочи загорелось здание

В Сочи загорелось здание - РИА Новости, 09.01.2022

В Сочи загорелось здание

Здание загорелось в Сочи, на месте работают 18 спасателей из личного состава, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T17:15

2022-01-09T17:15

2022-01-09T17:15

происшествия

краснодарский край

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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СОЧИ, 9 янв – РИА Новости. Здание загорелось в Сочи, на месте работают 18 спасателей из личного состава, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.По данным ведомства, пожар произошёл на Калужской улице."В 16.34 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России", - говорится в сообщении.Уточняется, что к ликвидации пожара привлечены 18 спасателей и пять единиц техники.

https://ria.ru/20220109/pozhar-1767010366.html

краснодарский край

сочи

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия