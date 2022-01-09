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При пожаре в частном доме в Костромской области погибла женщина
При пожаре в частном доме в Костромской области погибла женщина - РИА Новости, 09.01.2022
При пожаре в частном доме в Костромской области погибла женщина
Пожар в частном доме произошел в городе Шарья Костромской области, сообщили РИА Новости представитель пресс-службы МЧС России. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T03:46
2022-01-09T03:46
2022-01-09T03:47
происшествия
костромская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Пожар в частном доме произошел в городе Шарья Костромской области, сообщили РИА Новости представитель пресс-службы МЧС России.По его словам, горел деревянный дом на улице Белозерская."На момент пожара, по предварительным данным, в доме находились шесть человек (четверо взрослых и двое детей)… В 01.39 пожар был локализован на площади 96 квадратных метров. В 02.00 ликвидировано открытое горение", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что к тушению привлечены 29 человек и 11 единиц техники.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, "пока найдено тело одного погибшего, это женщина, остальных ищут".
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происшествия, костромская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
03:46 09.01.2022 (обновлено: 03:47 09.01.2022)
При пожаре в частном доме в Костромской области погибла женщина
При пожаре в частном доме в городе Шарья Костромской области погибла женщина