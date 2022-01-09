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При пожаре в частном доме в Костромской области погибла женщина

При пожаре в частном доме в Костромской области погибла женщина - РИА Новости, 09.01.2022

При пожаре в частном доме в Костромской области погибла женщина

Пожар в частном доме произошел в городе Шарья Костромской области, сообщили РИА Новости представитель пресс-службы МЧС России. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T03:46

2022-01-09T03:46

2022-01-09T03:47

происшествия

костромская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Пожар в частном доме произошел в городе Шарья Костромской области, сообщили РИА Новости представитель пресс-службы МЧС России.По его словам, горел деревянный дом на улице Белозерская."На момент пожара, по предварительным данным, в доме находились шесть человек (четверо взрослых и двое детей)… В 01.39 пожар был локализован на площади 96 квадратных метров. В 02.00 ликвидировано открытое горение", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что к тушению привлечены 29 человек и 11 единиц техники.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, "пока найдено тело одного погибшего, это женщина, остальных ищут".

https://ria.ru/20220108/delo-1766924631.html

костромская область

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происшествия, костромская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия