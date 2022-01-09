https://ria.ru/20220109/pogibshie-1767081197.html
Число погибших при обрушении скалы в Бразилии возросло до десяти
Число погибших при обрушении скалы в Бразилии возросло до десяти - РИА Новости, 09.01.2022
Число погибших при обрушении скалы в Бразилии возросло до десяти
Число погибших в результате обрушения скалы на озере на востоке Бразилии выросло до десяти, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T22:46
2022-01-09T22:46
2022-01-09T22:46
в мире
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минас-жерайс
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 янв - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения скалы на озере на востоке Бразилии выросло до десяти, сообщает новостной портал G1.Ранее сообщалось о восьми погибших. Еще два человека считались пропавшими без вести."Два последних тела были найдены. Эта информация была подтверждена спасателями. Всего погибли 10 человек", - отмечает СМИ.Инцидент произошел в субботу в штате Минас-Жерайс. На видеозаписях, размещенных в СМИ, видно, как в отвесной скале, вдоль которой по озеру плыли несколько туристических лодок, образовалась трещина, и большая каменная глыба упала в воду, затопив две лодки.
https://ria.ru/20210813/skala-1745582728.html
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в мире, бразилия, минас-жерайс
Число погибших при обрушении скалы в Бразилии возросло до десяти
G1: число погибших в результате обрушения скалы в Бразилии возросло до десяти