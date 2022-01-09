https://ria.ru/20220109/koronavirus-1767031184.html

В России за сутки выявили 16 246 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 16 246 случаев COVID-19 - РИА Новости, 09.01.2022

В России за сутки выявили 16 246 случаев COVID-19

За сутки в России выявили 16 246 случаев коронавируса, общее число случаев COVID-19 в стране за время пандемии выросло до 10 650 849, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T11:48

2022-01-09T11:48

2022-01-09T16:14

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. За сутки в России выявили 16 246 случаев коронавируса, общее число случаев COVID-19 в стране за время пандемии выросло до 10 650 849, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 16 246 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1980 (12,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 10 650 849 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,15%.

https://ria.ru/20220107/pandemiya-1766816185.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии