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На одном из главных мостов Кишинева рухнули два столба
На одном из главных мостов Кишинева рухнули два столба - РИА Новости, 09.01.2022
На одном из главных мостов Кишинева рухнули два столба
Два столба рухнули на виадуке Кишинева, который соединяет центр молдавской столицы и один из ее районов, движение транспорта оказалось заблокировано, сообщило... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T17:43
2022-01-09T17:43
2022-01-09T17:46
в мире
кишинев
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КИШИНЕВ, 9 янв – РИА Новости. Два столба рухнули на виадуке Кишинева, который соединяет центр молдавской столицы и один из ее районов, движение транспорта оказалось заблокировано, сообщило городское управление электротранспорта."Обрыв электросети на виадуке в обоих направлениях. Троллейбус, объезжая препятствие, зацепил стальной трос, потянул за собой два столба, которые рухнули Технические службы исправляют неисправность", - говорится в сообщении, опубликованном на странице управления электротранспорта Кишинева в Facebook.Это привело к тому, что движение транспорта в обоих направлениях оказалось заблокировано. Троллейбусы временно перенаправлены на другие улицы.
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в мире, кишинев
17:43 09.01.2022 (обновлено: 17:46 09.01.2022)
На одном из главных мостов Кишинева рухнули два столба
На одном из главных мостов Кишинева рухнули два столба, остановлено движение