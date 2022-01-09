https://ria.ru/20220109/kishinev-1767062696.html

На одном из главных мостов Кишинева рухнули два столба

На одном из главных мостов Кишинева рухнули два столба - РИА Новости, 09.01.2022

На одном из главных мостов Кишинева рухнули два столба

Два столба рухнули на виадуке Кишинева, который соединяет центр молдавской столицы и один из ее районов, движение транспорта оказалось заблокировано, сообщило... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T17:43

2022-01-09T17:43

2022-01-09T17:46

в мире

кишинев

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КИШИНЕВ, 9 янв – РИА Новости. Два столба рухнули на виадуке Кишинева, который соединяет центр молдавской столицы и один из ее районов, движение транспорта оказалось заблокировано, сообщило городское управление электротранспорта."Обрыв электросети на виадуке в обоих направлениях. Троллейбус, объезжая препятствие, зацепил стальной трос, потянул за собой два столба, которые рухнули Технические службы исправляют неисправность", - говорится в сообщении, опубликованном на странице управления электротранспорта Кишинева в Facebook.Это привело к тому, что движение транспорта в обоих направлениях оказалось заблокировано. Троллейбусы временно перенаправлены на другие улицы.

https://ria.ru/20220108/minsk-1766929892.html

кишинев

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в мире, кишинев