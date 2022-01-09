https://ria.ru/20220109/kapitoliy-1767011486.html

СМИ: полиция США недооценила угрозу актов насилия перед штурмом Капитолия

СМИ: полиция США недооценила угрозу актов насилия перед штурмом Капитолия - РИА Новости, 09.01.2022

СМИ: полиция США недооценила угрозу актов насилия перед штурмом Капитолия

Правоохранительные органы США считали "крайне маловероятными" и "невозможными" акты неповиновения граждан и насилия за несколько дней до штурма Капитолия 6... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T05:34

2022-01-09T05:34

2022-01-09T05:59

в мире

сша

капитолий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765681816_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ae3c569cfb88fa36c768172425baff6.jpg

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы США считали "крайне маловероятными" и "невозможными" акты неповиновения граждан и насилия за несколько дней до штурма Капитолия 6 января 2021 года, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальные отчеты полиции.Согласно отчетам, составленным полицией Капитолия 4, 5 и 6 января 2021 года, правоохранительные органы оценивали риски, которые могли бы повлечь за собой собрания, запланированные на 6 января, как "невозможные", "отдаленные" или "маловероятные".Как отмечает агентство, эти данные свидетельствуют о том, что правоохранительные органы недооценивали возможную угрозу, несмотря на имеющиеся сведения о предстоящих собраниях.Шестого января 2021 года сторонники бывшего президента США Дональда Трампа проникли в Капитолий в Вашингтоне, заблокировав на несколько часов работу конгресса, погибли участница протеста и полицейский. После того как правоохранительные органы удалили протестующих из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джо Байдена.

https://ria.ru/20211221/prigovor-1764643654.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, капитолий