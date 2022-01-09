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СМИ: полиция США недооценила угрозу актов насилия перед штурмом Капитолия
СМИ: полиция США недооценила угрозу актов насилия перед штурмом Капитолия - РИА Новости, 09.01.2022
СМИ: полиция США недооценила угрозу актов насилия перед штурмом Капитолия
Правоохранительные органы США считали "крайне маловероятными" и "невозможными" акты неповиновения граждан и насилия за несколько дней до штурма Капитолия 6... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T05:34
2022-01-09T05:59
в мире
сша
капитолий
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы США считали "крайне маловероятными" и "невозможными" акты неповиновения граждан и насилия за несколько дней до штурма Капитолия 6 января 2021 года, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальные отчеты полиции.Согласно отчетам, составленным полицией Капитолия 4, 5 и 6 января 2021 года, правоохранительные органы оценивали риски, которые могли бы повлечь за собой собрания, запланированные на 6 января, как "невозможные", "отдаленные" или "маловероятные".Как отмечает агентство, эти данные свидетельствуют о том, что правоохранительные органы недооценивали возможную угрозу, несмотря на имеющиеся сведения о предстоящих собраниях.Шестого января 2021 года сторонники бывшего президента США Дональда Трампа проникли в Капитолий в Вашингтоне, заблокировав на несколько часов работу конгресса, погибли участница протеста и полицейский. После того как правоохранительные органы удалили протестующих из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джо Байдена.
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в мире, сша, капитолий
05:34 09.01.2022 (обновлено: 05:59 09.01.2022)
 
СМИ: полиция США недооценила угрозу актов насилия перед штурмом Капитолия

AP: полиция США недооценила угрозу актов насилия перед штурмом Капитолия в 2021 году

© AP Photo / John MinchilloШтурм Капитолия
Штурм Капитолия - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© AP Photo / John Minchillo
Штурм Капитолия
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы США считали "крайне маловероятными" и "невозможными" акты неповиновения граждан и насилия за несколько дней до штурма Капитолия 6 января 2021 года, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальные отчеты полиции.
Согласно отчетам, составленным полицией Капитолия 4, 5 и 6 января 2021 года, правоохранительные органы оценивали риски, которые могли бы повлечь за собой собрания, запланированные на 6 января, как "невозможные", "отдаленные" или "маловероятные".
Как отмечает агентство, эти данные свидетельствуют о том, что правоохранительные органы недооценивали возможную угрозу, несмотря на имеющиеся сведения о предстоящих собраниях.
Шестого января 2021 года сторонники бывшего президента США Дональда Трампа проникли в Капитолий в Вашингтоне, заблокировав на несколько часов работу конгресса, погибли участница протеста и полицейский. После того как правоохранительные органы удалили протестующих из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джо Байдена.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 08:13
Участника штурма Капитолия приговорили почти к четырем годам тюрьмы
 
В миреСШАКапитолий
 
 
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