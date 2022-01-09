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В ДНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков
В ДНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков - РИА Новости, 09.01.2022
В ДНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T11:30
2022-01-09T11:30
2022-01-09T11:30
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву села Катериновка у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пресс-службе оборонного ведомства ДНР.В ЛНР и ДНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."Во время полетов БПЛА СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Катериновка противник применил станцию РЭБ "Буковель-АД" из состава мобильной группы 502-го отдельного батальона РЭБ (украинских силовиков – ред.)", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этом районе.
https://ria.ru/20220108/razvedka-1766973035.html
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в мире, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
В ДНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков
В ДНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков у села Екатериновка