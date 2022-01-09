Диеты — зло! Эксперты советуют, как вернуться после праздников в форму

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Елена Громова. Пироги, салаты с майонезом и торты, которые пришлось доедать после Нового года, мешают наклоняться? Выбираете диету "как похудеть на три размера за два дня" или уже посмотрели расписание соседнего спортзала, чтобы ударно заняться спортом? Так, оказывается, нельзя. Диетологи и эндокринологи против такого подхода. О том, как вернуть форму после каникул и перееданий, РИА Новости рассказали доктора, фитнес-тренер и шеф-повар.

Антинаучные забавы

Голодовка, чистки или детокс не вариант для тех, кто наел несколько сантиметров в талии за праздничным столом.

"В этом нет никакого смысла, абсолютно антинаучные забавы", — считает эндокринолог-диетолог Станислав Хан.

Если вы хотите быстро скинуть лишнее, не экспериментируйте с ограничениями в питании.

"Диета в принципе назначается только по каким-то медицинским показаниям и на определенное время. Например, обострился гастрит", — объясняет Екатерина Иванникова, кандидат медицинских наук, эндокринолог, диетолог.

По ее мнению, специально худеть перед важным событием или чтобы втиснуться в наряд — что-то из серии "прошлый век": безнадежно устаревшее.

"Для максимального результата нужно скорректировать рацион и изменить образ жизни", — говорит Иванникова.

Образ жизни или жизнь для образов

После продолжительных каникул лучше всего просто вернуться к сбалансированному питанию и возобновить дополнительные активности, будь то зал или танцы. Возможно, кому-то самое время с этим начать. "Когда, как не с Нового года, менять свою жизнь перед выходом на работу", — приободряет Станислав Хан.

При построении рациона он советует придерживаться "метода тарелки". Это применимо и к праздничному столу.

"Представьте блюдо диаметром 20-22 сантиметра и мысленно разделите его на четыре части. Две четверти отдайте под овощи, четверть — под сложные углеводы, например крупы, макароны, хлеб, картофель. Остальное — под белки: курицу, индейку, рыбу, нежирную говядину. В такой режим вполне адекватно впишутся и кусочек запеченного лосося, и салат из авокадо, и даже один кусок хачапури", — отмечает доктор Хан.

Рецепт от шефа

Как разнообразить меню и сделать привычные блюда вкуснее, знает Мирко Дзаго , шеф-повар нескольких столичных ресторанов. После новогодних застолий он советует "сделать акцент на овощах и овощных бульонах": они богаты витаминами. Лучше всего, по его мнению, употреблять их свежими или приготовленными на пару.

Чтобы пополнить запасы белка, можно есть рыбу или нежирную птицу, соглашается с медиками шеф.

"Рекомендую добавлять в блюда свежую зелень, например тимьян, тархун, мяту и так далее. Это очень полезно для пищеварения, к тому же придаст яркие вкусовые оттенки продуктам", — делится секретами Мирко Дзаго.

Совсем грустно возвращаться после холодца и новогодних закусок к привычной еде — попробуйте повторить рецепт от шефа.

Дикий сибас Ингредиенты 120 г Сибас 70 г Артишок 40 г Пастернак 0,2 л Овощной бульон 2 г Петрушка по вкусу Лук-шалот Приготовление 1 Артишоки почистить, положить в вакуум, добавить овощной бульон, петрушку и мелко рубленный лук-шалот. Далее готовить на пару в течение 20-30 минут (в зависимости от размера артишока). Бульон, в котором готовился артишок, процедить и налить в отдельную емкость. Артишок слегка обжарить с небольшим количеством масла. © Фото : Фотограф Алексей Верпека Дикий сибас © Фото : Фотограф Алексей Верпека 2 Пюре из пастернака: отварить пастернак, далее пробить его в блендере до однородной массы с небольшим добавлением оливкового масла. Сибас запекать до готовности при 180 градусах. На тарелку выложить пюре из пастернака и артишоки, поверх — филе сибаса. Подавать с бульоном из артишока.

Зарядка с тренером

Если спорт для вас уже образ жизни, то новогодний вес уйдет легко. Главное не переусердствовать и максимально деликатно вернуться к тренировкам.

"После праздников привычную нагрузку в зале надо снизить на 30-40 процентов и увеличивать ее постепенно", — советует фитнес-тренер Ольга Посельская.

Если же вы только собираетесь вступить в ряды физкультурников, лучше сначала проконсультироваться со специалистом: он "поможет правильно войти в тренировочный процесс начального этапа", добавляет эксперт.

Также новичкам в мире фитнеса после новогодних застолий тренер рекомендует небольшой комплекс упражнений. Он займет всего 10-15 минут.

Первое упражнение: начинаем с самой проблемной зоны — включаем мышцы кора. Выполняем по 15-20 раз на каждую сторону.

© Фото : Ольга Посельская Исходное положение — лежа на спине. Сгибаем правую ногу в коленном суставе, левую руку кладем под голову. Левую ногу поднимаем вверх, следим за тем, чтобы бедро было перпендикулярно полу. 1 из 2 Исходное положение — лежа на спине. Сгибаем правую ногу в коленном суставе, левую руку кладем под голову. Левую ногу поднимаем вверх, следим за тем, чтобы бедро было перпендикулярно полу. © Фото : Ольга Посельская © Фото : Ольга Посельская Правую руку вытягиваем за голову вдоль пола, а потом стараемся дотянуться ею до левой ноги. Выполняем по 15-20 раз на каждую сторону. 2 из 2 Правую руку вытягиваем за голову вдоль пола, а потом стараемся дотянуться ею до левой ноги. Выполняем по 15-20 раз на каждую сторону. © Фото : Ольга Посельская 1 из 2 Исходное положение — лежа на спине. Сгибаем правую ногу в коленном суставе, левую руку кладем под голову. Левую ногу поднимаем вверх, следим за тем, чтобы бедро было перпендикулярно полу. © Фото : Ольга Посельская 2 из 2 Правую руку вытягиваем за голову вдоль пола, а потом стараемся дотянуться ею до левой ноги. Выполняем по 15-20 раз на каждую сторону. © Фото : Ольга Посельская

Второе упражнение: делаем "лодочку". Повторяем 15-20 раз.

© Фото : Ольга Посельская Ложимся на живот. Руки выпрямляем и вытягиваем вперед. Ноги прямые, носки вытянуты и врозь. Смотрим в пол. 1 из 2 Ложимся на живот. Руки выпрямляем и вытягиваем вперед. Ноги прямые, носки вытянуты и врозь. Смотрим в пол. © Фото : Ольга Посельская © Фото : Ольга Посельская Одновременно поднимаем руки и ноги на один уровень, то есть ноги не должны быть выше рук или наоборот. Голову не закидываем, продолжаем смотреть в пол. 2 из 2 Одновременно поднимаем руки и ноги на один уровень, то есть ноги не должны быть выше рук или наоборот. Голову не закидываем, продолжаем смотреть в пол. © Фото : Ольга Посельская 1 из 2 Ложимся на живот. Руки выпрямляем и вытягиваем вперед. Ноги прямые, носки вытянуты и врозь. Смотрим в пол. © Фото : Ольга Посельская 2 из 2 Одновременно поднимаем руки и ноги на один уровень, то есть ноги не должны быть выше рук или наоборот. Голову не закидываем, продолжаем смотреть в пол. © Фото : Ольга Посельская

Третье упражнение: приседания. Повторяем 15-20 раз.

© Фото : Ольга Посельская Стопы ставим шире плеч, руки согнуты в локтях. 1 из 2 Стопы ставим шире плеч, руки согнуты в локтях. © Фото : Ольга Посельская © Фото : Ольга Посельская Когда выполняем приседание, следим за тем, чтобы колени и носки были направлены в одну сторону, таз тянем назад и вниз. 2 из 2 Когда выполняем приседание, следим за тем, чтобы колени и носки были направлены в одну сторону, таз тянем назад и вниз. © Фото : Ольга Посельская 1 из 2 Стопы ставим шире плеч, руки согнуты в локтях. © Фото : Ольга Посельская 2 из 2 Когда выполняем приседание, следим за тем, чтобы колени и носки были направлены в одну сторону, таз тянем назад и вниз. © Фото : Ольга Посельская

Четвертое упражнение: включаем воображение и представляем себя героем комикса про Человека-паука. Повторяем 15-20 раз.

© Фото : Ольга Посельская Ставим ноги шире плеч, стопы параллельны друг другу. 1 из 2 Ставим ноги шире плеч, стопы параллельны друг другу. © Фото : Ольга Посельская © Фото : Ольга Посельская Опираемся ладонями на колени и сгибаем одну ногу, тянем таз назад и вниз. Вторая нога прямая. Затем повторяем все в другую сторону. 2 из 2 Опираемся ладонями на колени и сгибаем одну ногу, тянем таз назад и вниз. Вторая нога прямая. Затем повторяем все в другую сторону. © Фото : Ольга Посельская 1 из 2 Ставим ноги шире плеч, стопы параллельны друг другу. © Фото : Ольга Посельская 2 из 2 Опираемся ладонями на колени и сгибаем одну ногу, тянем таз назад и вниз. Вторая нога прямая. Затем повторяем все в другую сторону. © Фото : Ольга Посельская

Пятое упражнение: выпады. Выполняем по 15 повторений на каждую ногу или делаем упражнение поочередно.

© Фото : Ольга Посельская Исходное положение — стоя, ноги вместе или на ширине таза. Руки ставим на пояс. 1 из 2 Исходное положение — стоя, ноги вместе или на ширине таза. Руки ставим на пояс. © Фото : Ольга Посельская © Фото : Ольга Посельская Делаем выпад назад, угол в коленном суставе должен быть 90 градусов. 2 из 2 Делаем выпад назад, угол в коленном суставе должен быть 90 градусов. © Фото : Ольга Посельская 1 из 2 Исходное положение — стоя, ноги вместе или на ширине таза. Руки ставим на пояс. © Фото : Ольга Посельская 2 из 2 Делаем выпад назад, угол в коленном суставе должен быть 90 градусов. © Фото : Ольга Посельская

Шестое упражнение: отжимания от пола. Повторяем 10-15 раз.

© Фото : Ольга Посельская Если умеете, то опирайтесь на стопы. 1 из 3 Если умеете, то опирайтесь на стопы. © Фото : Ольга Посельская © Фото : Ольга Посельская Не получается — можно отжиматься с опорой на колени. 2 из 3 Не получается — можно отжиматься с опорой на колени. © Фото : Ольга Посельская © Фото : Ольга Посельская Руки ставим на уровне грудины, локти отводим в стороны, удерживаем мышцы живота, сгибаем и разгибаем локтевой сустав. 3 из 3 Руки ставим на уровне грудины, локти отводим в стороны, удерживаем мышцы живота, сгибаем и разгибаем локтевой сустав. © Фото : Ольга Посельская 1 из 3 Если умеете, то опирайтесь на стопы. © Фото : Ольга Посельская 2 из 3 Не получается — можно отжиматься с опорой на колени. © Фото : Ольга Посельская 3 из 3 Руки ставим на уровне грудины, локти отводим в стороны, удерживаем мышцы живота, сгибаем и разгибаем локтевой сустав. © Фото : Ольга Посельская

Опасности новогоднего переедания

Нанесли ли угощения серьезный удар по организму, зависит от того, сколько человек набрал за праздники.

"Допустимым считается от двух до четырех килограммов. Физическая активность на новогодних каникулах часто снижена, а режим сна нарушен, многие налегают на рафинированные углеводы и более жирную пищу — соответственно, это сказывается на весах", — говорит Екатерина Иванникова.

Если возникли проблемы с работой поджелудочной железы, обратитесь к врачу.

"Для данного состояния характерна выраженная, часто нестерпимая опоясывающая боль, требующая медицинской помощи", — описывает симптомы Иванникова.

При плохом самочувствии не затягивать с походом к доктору нужно и тем, у кого есть болезни желчного пузыря (камни, загиб или дискинезия). Нагрузка на этот орган на праздниках возрастает в несколько раз.