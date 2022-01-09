https://ria.ru/20220109/bogatyri-1766355912.html

Что не так с детскими сказками о богатырях? Неизвестные былины

Что не так с детскими сказками о богатырях? Неизвестные былины - РИА Новости, 09.01.2022

Что не так с детскими сказками о богатырях? Неизвестные былины

Жизнь богатырей намного интереснее того, о чем мы знаем из детских книжек и мультфильмов, а их характеры очень неоднозначны. Илья Муромец громит Киев, Алеша Попович соблазняет жену Добрыни Никитича, после чего тот впадает в экзистенциальный кризис, а князь Владимир проигрывает своих богатырей в шахматы. Шокирующие истории русского эпоса

2022-01-09T12:00

2022-01-09T12:00

2022-01-09T12:00

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Что не так с детскими сказками о богатырях? Неизвестные былины Жизнь богатырей намного интереснее того, о чем мы знаем из детских книжек и мультфильмов, а их характеры очень неоднозначны. Илья Муромец громит Киев, Алеша Попович соблазняет жену Добрыни Никитича, после чего тот впадает в экзистенциальный кризис, а князь Владимир проигрывает своих богатырей в шахматы. Шокирующие истории русского эпоса audio/mpeg

Что не так с детскими сказками о богатырях? Неизвестные былины Жизнь богатырей намного интереснее того, о чем мы знаем из детских книжек и мультфильмов, а их характеры очень неоднозначны. Илья Муромец громит Киев, Алеша Попович соблазняет жену Добрыни Никитича, после чего тот впадает в экзистенциальный кризис, а князь Владимир проигрывает своих богатырей в шахматы. Шокирующие истории русского эпоса audio/mpeg

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праздник, история, литература, аудио