https://ria.ru/20220109/bogatyri-1766355912.html
Что не так с детскими сказками о богатырях? Неизвестные былины
Что не так с детскими сказками о богатырях? Неизвестные былины - РИА Новости, 09.01.2022
Что не так с детскими сказками о богатырях? Неизвестные былины
Жизнь богатырей намного интереснее того, о чем мы знаем из детских книжек и мультфильмов, а их характеры очень неоднозначны. Илья Муромец громит Киев, Алеша Попович соблазняет жену Добрыни Никитича, после чего тот впадает в экзистенциальный кризис, а князь Владимир проигрывает своих богатырей в шахматы. Шокирующие истории русского эпоса
2022-01-09T12:00
2022-01-09T12:00
2022-01-09T12:00
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Что не так с детскими сказками о богатырях? Неизвестные былины
Жизнь богатырей намного интереснее того, о чем мы знаем из детских книжек и мультфильмов, а их характеры очень неоднозначны. Илья Муромец громит Киев, Алеша Попович соблазняет жену Добрыни Никитича, после чего тот впадает в экзистенциальный кризис, а князь Владимир проигрывает своих богатырей в шахматы. Шокирующие истории русского эпоса
audio/mpeg
Что не так с детскими сказками о богатырях? Неизвестные былины
Жизнь богатырей намного интереснее того, о чем мы знаем из детских книжек и мультфильмов, а их характеры очень неоднозначны. Илья Муромец громит Киев, Алеша Попович соблазняет жену Добрыни Никитича, после чего тот впадает в экзистенциальный кризис, а князь Владимир проигрывает своих богатырей в шахматы. Шокирующие истории русского эпоса
audio/mpeg
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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праздник, история, литература, аудио
Что не так с детскими сказками о богатырях? Неизвестные былины
Жизнь богатырей намного интереснее того, о чем мы знаем из детских книжек и мультфильмов, а их характеры очень неоднозначны. Илья Муромец громит Киев, Алеша Попович соблазняет жену Добрыни Никитича, после чего тот впадает в экзистенциальный кризис, а князь Владимир проигрывает своих богатырей в шахматы. Шокирующие истории русского эпоса