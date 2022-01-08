https://ria.ru/20220108/zemletryasenie-1766927233.html

У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9

У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 08.01.2022

У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у северного побережья Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T08:14

2022-01-08T08:14

2022-01-08T08:14

в мире

землетрясение

чили

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у северного побережья Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки были зафиксированы в 03.24 по времени UTC (06.24 мск). Эпицентр располагался в 112 километрах к северо-западу от города Копьяпо. Очаг залегал на глубине 13 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20220104/zemletryasenie-1766521197.html

чили

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в мире, землетрясение, чили