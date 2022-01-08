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У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9
У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 08.01.2022
У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у северного побережья Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T08:14
2022-01-08T08:14
в мире
землетрясение
чили
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у северного побережья Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки были зафиксированы в 03.24 по времени UTC (06.24 мск). Эпицентр располагался в 112 километрах к северо-западу от города Копьяпо. Очаг залегал на глубине 13 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20220104/zemletryasenie-1766521197.html
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в мире, землетрясение, чили
08:14 08.01.2022
 
У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9

У северного побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9

CC BY-SA 2.0 / Liam Quinn / Lake PehoeОзеро Пеоэ в национальном парке Торрес-дель-Пайне на юге Чили
Озеро Пеоэ в национальном парке Торрес-дель-Пайне на юге Чили - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
CC BY-SA 2.0 / Liam Quinn / Lake Pehoe
Озеро Пеоэ в национальном парке Торрес-дель-Пайне на юге Чили. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у северного побережья Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы в 03.24 по времени UTC (06.24 мск). Эпицентр располагался в 112 километрах к северо-западу от города Копьяпо. Очаг залегал на глубине 13 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
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