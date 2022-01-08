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Президент Туркмении распорядился потушить "Врата ада" в Каракумах
Президент Туркмении распорядился потушить "Врата ада" в Каракумах - РИА Новости, 08.01.2022
Президент Туркмении распорядился потушить "Врата ада" в Каракумах
Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов распорядился изобрести способ тушения газового кратера в пустыне Каракумы, который также известен как "Врата ада",... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T04:42
2022-01-08T05:01
в мире
гурбангулы бердымухамедов
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АШХАБАД, 8 янв - РИА Новости. Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов распорядился изобрести способ тушения газового кратера в пустыне Каракумы, который также известен как "Врата ада", передает Туркменское телевидение.Речь об одной из самых известных достопримечательностей Туркмении, которая сейчас называется "Сияние Каракумов".В ходе встречи кабмина, проходившей в видеоформате, глава государства дал соответствующее распоряжение вице-премьеру Шахыму Абрахманову, курирующему нефтегазовый комплекс. Бердымухамедов отметил, что в районе Дарвазы многие годы сгорает природный газ, что вредит экологии и здоровью местного населения.Кроме того, как подчеркнул туркменский лидер, страна теряет ценное сырье, которое можно было бы продавать за рубеж, а вырученные деньги направить на рост благосостояния граждан. В связи с этим Бердымухамедов поручил организовать научные дискуссии и, при необходимости, задействовать иностранных экспертов, чтобы решить проблему газового кратера.Эта достопримечательность представляет собой впадину, расположенную в пустыне Каракумы, в 266 километрах севернее Ашхабада около села Дарваза, диаметром около 60 метров и глубиной 20 метров, из которой вырываются сотни огненных языков. Она имеет рукотворное происхождение, однако по истечении почти полувека воспринимается как природный памятник. В 1971 году, когда на этом месте бурили скважину в поисках природного газа, произошел обвал. Геологи приняли решение поджечь выходящий из провала газ, рассчитывая, что он полностью выгорит за несколько дней. Однако огонь горит и по сей день.
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в мире, гурбангулы бердымухамедов
04:42 08.01.2022 (обновлено: 05:01 08.01.2022)
 
Президент Туркмении распорядился потушить "Врата ада" в Каракумах

Президент Туркмении Бердымухамедов приказал потушить газовый кратер "Врата ада"

CC BY-SA 2.0 / Tormod Sandtorv / Darvaza gas crater panoramaГазовый кратер Дарваза в Туркменистане
Газовый кратер Дарваза в Туркменистане - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
CC BY-SA 2.0 / Tormod Sandtorv / Darvaza gas crater panorama
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АШХАБАД, 8 янв - РИА Новости. Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов распорядился изобрести способ тушения газового кратера в пустыне Каракумы, который также известен как "Врата ада", передает Туркменское телевидение.
Речь об одной из самых известных достопримечательностей Туркмении, которая сейчас называется "Сияние Каракумов".
В ходе встречи кабмина, проходившей в видеоформате, глава государства дал соответствующее распоряжение вице-премьеру Шахыму Абрахманову, курирующему нефтегазовый комплекс. Бердымухамедов отметил, что в районе Дарвазы многие годы сгорает природный газ, что вредит экологии и здоровью местного населения.
Кроме того, как подчеркнул туркменский лидер, страна теряет ценное сырье, которое можно было бы продавать за рубеж, а вырученные деньги направить на рост благосостояния граждан. В связи с этим Бердымухамедов поручил организовать научные дискуссии и, при необходимости, задействовать иностранных экспертов, чтобы решить проблему газового кратера.
Эта достопримечательность представляет собой впадину, расположенную в пустыне Каракумы, в 266 километрах севернее Ашхабада около села Дарваза, диаметром около 60 метров и глубиной 20 метров, из которой вырываются сотни огненных языков. Она имеет рукотворное происхождение, однако по истечении почти полувека воспринимается как природный памятник. В 1971 году, когда на этом месте бурили скважину в поисках природного газа, произошел обвал. Геологи приняли решение поджечь выходящий из провала газ, рассчитывая, что он полностью выгорит за несколько дней. Однако огонь горит и по сей день.
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