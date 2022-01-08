https://ria.ru/20220108/tushenie-1766921332.html

Президент Туркмении распорядился потушить "Врата ада" в Каракумах

Президент Туркмении распорядился потушить "Врата ада" в Каракумах - РИА Новости, 08.01.2022

Президент Туркмении распорядился потушить "Врата ада" в Каракумах

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов распорядился изобрести способ тушения газового кратера в пустыне Каракумы, который также известен как "Врата ада",... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T04:42

2022-01-08T04:42

2022-01-08T05:01

в мире

гурбангулы бердымухамедов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152348/88/1523488893_739:0:5303:2567_1920x0_80_0_0_1fc3009b9d0ad49bc75795766c565f0b.jpg

АШХАБАД, 8 янв - РИА Новости. Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов распорядился изобрести способ тушения газового кратера в пустыне Каракумы, который также известен как "Врата ада", передает Туркменское телевидение.Речь об одной из самых известных достопримечательностей Туркмении, которая сейчас называется "Сияние Каракумов".В ходе встречи кабмина, проходившей в видеоформате, глава государства дал соответствующее распоряжение вице-премьеру Шахыму Абрахманову, курирующему нефтегазовый комплекс. Бердымухамедов отметил, что в районе Дарвазы многие годы сгорает природный газ, что вредит экологии и здоровью местного населения.Кроме того, как подчеркнул туркменский лидер, страна теряет ценное сырье, которое можно было бы продавать за рубеж, а вырученные деньги направить на рост благосостояния граждан. В связи с этим Бердымухамедов поручил организовать научные дискуссии и, при необходимости, задействовать иностранных экспертов, чтобы решить проблему газового кратера.Эта достопримечательность представляет собой впадину, расположенную в пустыне Каракумы, в 266 километрах севернее Ашхабада около села Дарваза, диаметром около 60 метров и глубиной 20 метров, из которой вырываются сотни огненных языков. Она имеет рукотворное происхождение, однако по истечении почти полувека воспринимается как природный памятник. В 1971 году, когда на этом месте бурили скважину в поисках природного газа, произошел обвал. Геологи приняли решение поджечь выходящий из провала газ, рассчитывая, что он полностью выгорит за несколько дней. Однако огонь горит и по сей день.

https://ria.ru/20220107/galapagossy-1766890073.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гурбангулы бердымухамедов