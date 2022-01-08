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Серия терактов в Москве 8 января 1977 года

Серия терактов в Москве 8 января 1977 года - РИА Новости, 08.01.2022

Серия терактов в Москве 8 января 1977 года

8 января 1977 года в Москве была осуществлена серия террористических актов. Первое взрывное устройство сработало в 17.33 в вагоне московского метро между... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T01:20

2022-01-08T01:20

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москва

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8 января 1977 года в Москве была осуществлена серия террористических актов. Первое взрывное устройство сработало в 17.33 в вагоне московского метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская". Второе взорвалось в 18.05 в торговом зале продуктового магазина № 15 на улице Дзержинского (ныне Большая Лубянка). Третий взрыв произошел в 18.10 около продовольственного магазина № 5 на улице 25 Октября (ныне Никольская). Взрывное устройство находилось в мусорной урне. В результате терактов погибли семь человек (все – при первом взрыве в метро), 37 были ранены. Значительно большего количества жертв удалось избежать потому, что взрыв в поезде произошел не в туннеле, а на открытом участке пути между станциями, и взрывная волна ушла в открытое пространство. К расследованию преступлений подключили лучшие силы госбезопасности. О ходе следствия регулярно докладывалось тогдашнему председателю Комитета государственной безопасности Юрию Андропову и лично генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Операция получила кодовое название "Взрывники". В итоге кропотливой работы на месте происшествия и последующих лабораторных исследований было установлено, что осколки, извлеченные из тел погибших и пострадавших, являются фрагментами чугунной гусятницы. Специалистам-трассологам буквально по кусочкам удалось реконструировать ее. Эксперты установили, что именно эта кухонная посудина с крышкой послужила контейнером для взрывного устройства. Мельчайшие фрагменты, найденные на месте происшествия, были идентифицированы экспертами как остатки электрического элемента питания, тумблера и механического будильника. На месте взрыва также были обнаружены микрочастицы взрывчатого вещества. Выяснив места производства и продаж многих из материалов, которые использовались при изготовлении взрывного устройства, следователи очертили круг "подозреваемых" городов, которые чаще всего фигурировали – Ереван, Ростов-на-Дону и Харьков. Эксперты также установили, что электросварка бомб была проведена особым электродом, который использовался только на предприятиях военно-промышленного комплекса. На основании этого пришли к выводу, что кто-то из террористов работает на оборонном предприятии. По отдельным фрагментам восстановили, как выглядела хозяйственная сумка из кожзаменителя, в которой переносили смертоносный груз. Фотографии гусятницы и сумки были разосланы в отделения милиции по всей стране. Вскоре в Ташкентском аэропорту при досмотре была задержана женщина с точно такой же сумкой. Внутри оказалась обычная поклажа, но по ярлыку удалось установить место ее изготовления – город Ереван. Туда же вели следы и от металлической шпильки, обнаруженной возле взорванного вагона и тоже служившей частью взрывного устройства. Однако террористов выявили только после того, как они начали готовить новый теракт. Осенью 1977 года они прибыли в Москву с очередным взрывным устройством. Его предполагалось взорвать в зале ожидания Курского вокзала. Преступники оставили сумку со смертоносным содержимым на вокзале, но она простояла в многолюдном зале чуть ли не сутки и не взорвалась, потому что у взрывного устройства сели батарейки.Будучи уверенными, что взрыв произойдет обязательно, они не забрали из нее собственную одежду. В результате следственного осмотра сумки была обнаружена синяя спортивная куртка с олимпийской нашивкой из Еревана. Кроме того, в массе взрывчатого вещества, найденного в сумке, эксперты обнаружили споры и пыльцу растений, благодаря чему удалось определить место изготовления взрывного устройства. Исследование показало, что пыльца принадлежит реликтовому растению, занесенному в Красную книгу и произраставшему на территории СССР только в двух местах, в том числе на территории Армении. Поиски преступников велись на всех железнодорожных вокзалах и в аэропортах страны в направлении Закавказья. Террористов взяли в поезде "Москва – Ереван". Ими оказались граждане Акоп Степанян и 3авен Багдасарян – жители Еревана. Позже мать Степаняна опознала сумку, в которой находилось взрывное устройство, как сумку сына. Обыски на квартирах задержанных выявили аналоги взрывных устройств, которые совпадали с московскими. Через Степаняна следствие вышло на третьего участника преступной группы – Степана Затикяна, который работал на Ереванском электромеханическом заводе. Он успел к тому времени отсидеть по политической статье – был осужден за "антисоветскую агитацию и пропаганду" и за участие в "антисоветской организации". Ему инкриминировалось создание национально-объединенной партии, члены которой выступали за создание независимой Армении с присоединением районов, находящихся в Турции, и рассматривали проведение плебисцита по вопросу отделения своей республики, а также выпускали газету с соответствующими призывами. Судебный процесс по делу Затикяна и его сообщников проходил в Верховном суде СССР в январе 1979 года. Он был практически закрытым и продолжался всего четыре дня. 24 января все трое были приговорены к смертной казни, а 30 января расстреляны. Единственной информацией о суде и приговоре в центральной печати была краткая заметка в "Известиях" (31 января 1979 года), где упоминалась только фамилия Затикяна.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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