https://ria.ru/20220108/sovetniki-1766955545.html

Политсоветники глав Франции и Германии приедут в Киев на следующей неделе

Политсоветники глав Франции и Германии приедут в Киев на следующей неделе - РИА Новости, 08.01.2022

Политсоветники глав Франции и Германии приедут в Киев на следующей неделе

Политические советники Франции и Германии на переговорах в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе приедут в Киев на следующей неделе, сообщил в... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T13:24

2022-01-08T13:24

2022-01-08T13:51

в мире

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андрей ермак

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 8 янв - РИА Новости. Политические советники Франции и Германии на переговорах в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе приедут в Киев на следующей неделе, сообщил в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак."А уже на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц нормандского формата, приедут в Киев", - написал Ермак на своей странице в Facebook.При этом он отметил, что пообщался с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном."Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации", - сообщил Ермак.Кроме того, по его словам, он побеседовал с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, с которой они обсудили актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20220108/zelenskiy-1766951426.html

https://ria.ru/20220108/razrushenie-1766921204.html

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германия

франция

донбасс

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в мире, украина, германия, франция, донбасс, андрей ермак, ситуация в днр и лнр