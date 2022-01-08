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Политсоветники глав Франции и Германии приедут в Киев на следующей неделе
Политсоветники глав Франции и Германии приедут в Киев на следующей неделе - РИА Новости, 08.01.2022
Политсоветники глав Франции и Германии приедут в Киев на следующей неделе
Политические советники Франции и Германии на переговорах в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе приедут в Киев на следующей неделе, сообщил в... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T13:24
2022-01-08T13:51
в мире
украина
германия
франция
донбасс
андрей ермак
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 8 янв - РИА Новости. Политические советники Франции и Германии на переговорах в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе приедут в Киев на следующей неделе, сообщил в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак."А уже на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц нормандского формата, приедут в Киев", - написал Ермак на своей странице в Facebook.При этом он отметил, что пообщался с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном."Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации", - сообщил Ермак.Кроме того, по его словам, он побеседовал с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, с которой они обсудили актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20220108/zelenskiy-1766951426.html
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в мире, украина, германия, франция, донбасс, андрей ермак, ситуация в днр и лнр
13:24 08.01.2022 (обновлено: 13:51 08.01.2022)
 
Политсоветники глав Франции и Германии приедут в Киев на следующей неделе

Политические советники глав Франции и Германии приедут в Киев на следующей неделе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание администрации президента в Киеве
Здание администрации президента в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 янв - РИА Новости. Политические советники Франции и Германии на переговорах в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе приедут в Киев на следующей неделе, сообщил в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
"А уже на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц нормандского формата, приедут в Киев", - написал Ермак на своей странице в Facebook.
При этом он отметил, что пообщался с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.
"Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации", - сообщил Ермак.
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Кроме того, по его словам, он побеседовал с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, с которой они обсудили актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности.
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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