Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220108/shamany-1766947604.html
Шаманы поздравили христиан с Рождеством
Шаманы поздравили христиан с Рождеством - РИА Новости, 08.01.2022
Шаманы поздравили христиан с Рождеством
Шаманы поздравляют с Рождеством христиан разных конфессий, а мусульман - с праздниками начала и окончания поста священного месяца Рамадан, рассказал РИА Новости РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T12:08
2022-01-08T12:08
религия
рождество христово
римско-католическая церковь
грузинская православная церковь
россия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766836246_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f2fc7ae0153a9e4b0114d52873223cdf.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Шаманы поздравляют с Рождеством христиан разных конфессий, а мусульман - с праздниками начала и окончания поста священного месяца Рамадан, рассказал РИА Новости действительный член Единого совета шаманов России шаман Николай Качуров."Что касается поздравлений с Рождеством православных - да, поздравляем. Так же, как и христиан поздравляем 25 декабря, и мусульман - с праздниками начала и окончания поста. Конечно, кого я знаю, что придерживаются традиций или исповедуют эту религию - да, я поздравляю", - сказал он.К шаманам, добавил Качуров, обращаются люди разных верований. "Шаман помогает человеку, именно человеку, а не его верованиям, религии, каким-то установкам, и так далее", - заключил он.В ночь с 6 на 7 января Рождество Христово празднуют Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская православные церкви, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты. 25 декабря отмечают Рождество церкви, использующие новоюлианский и григорианский календарь: в частности, лютеране и Римско-католическая церковь.Праздник разговения Ид аль-Фитр (у тюркских народов он называется Ураза-байрам) начинается в первый день следующего месяца Шавваль в честь окончания Рамадана. Это один из главных дней исламского календаря. В этот день мусульмане приглашают в гости соседей, посещают могилы близких, просят друг у друга прощения, раздают милостыню.Во время священного для мусульман месяца Рамадан верующие обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, уделять время молитве и чтению Корана, заниматься благотворительностью. С заходом солнца мусульмане собираются на коллективные разговения и специальную молитву.
https://ria.ru/20220107/kirill-1766871971.html
https://ria.ru/20211231/obryady-1766183851.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766836246_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5da8b58759033b5a2e34782abc2bb647.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рождество христово, римско-католическая церковь, грузинская православная церковь, россия, религия
12:08 08.01.2022
 
Шаманы поздравили христиан с Рождеством

Шаманы поздравили христиан с Рождеством, а мусульман с Рамаданом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина фотографирует Рождественский вертеп на территории Храма Трех Святителей в Симферополе
Женщина фотографирует Рождественский вертеп на территории Храма Трех Святителей в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Шаманы поздравляют с Рождеством христиан разных конфессий, а мусульман - с праздниками начала и окончания поста священного месяца Рамадан, рассказал РИА Новости действительный член Единого совета шаманов России шаман Николай Качуров.
"Что касается поздравлений с Рождеством православных - да, поздравляем. Так же, как и христиан поздравляем 25 декабря, и мусульман - с праздниками начала и окончания поста. Конечно, кого я знаю, что придерживаются традиций или исповедуют эту религию - да, я поздравляю", - сказал он.
Празднование Рождества Христова в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
Вчера, 15:22Религия
Патриарх Кирилл поздравил глав церквей и государств с Рождеством
К шаманам, добавил Качуров, обращаются люди разных верований. "Шаман помогает человеку, именно человеку, а не его верованиям, религии, каким-то установкам, и так далее", - заключил он.
В ночь с 6 на 7 января Рождество Христово празднуют Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская православные церкви, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты. 25 декабря отмечают Рождество церкви, использующие новоюлианский и григорианский календарь: в частности, лютеране и Римско-католическая церковь.
Праздник разговения Ид аль-Фитр (у тюркских народов он называется Ураза-байрам) начинается в первый день следующего месяца Шавваль в честь окончания Рамадана. Это один из главных дней исламского календаря. В этот день мусульмане приглашают в гости соседей, посещают могилы близких, просят друг у друга прощения, раздают милостыню.
Во время священного для мусульман месяца Рамадан верующие обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, уделять время молитве и чтению Корана, заниматься благотворительностью. С заходом солнца мусульмане собираются на коллективные разговения и специальную молитву.
Шаманский обряд в Тыве - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 10:00Религия
Шаман рассказал об особых обрядах на Новый год
 
РелигияРождество ХристовоРимско-католическая церковьГрузинская православная церковьРоссияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:37На Украине нашли выгоду от запуска "Северного потока — 2"
01:32Супермаркеты в Алма-Ате возобновляют работу
01:17Эксперт рассказал о нововведениях для должников по кредитам в 2022 году
01:15В Алма-Ате остаются вспышки ожесточенного сопротивления
00:49"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в Казахстан
00:43При обрушении скалы в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек
00:27"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетов
00:24Белый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена
23:42"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
23:26В Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме
23:17В Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-Султан
23:14Эксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличенным
22:56Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИ
22:51Власти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городе
22:47США больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила Захарова
22:44Белый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на Украине
22:39Экс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в Казахстане
22:35Захарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в Женеве
22:35В Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT
22:25МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной
Лента новостейМолния
На Украине нашли выгоду от запуска "Северного потока — 2"Супермаркеты в Алма-Ате возобновляют работуЭксперт рассказал о нововведениях для должников по кредитам в 2022 годуВ Алма-Ате остаются вспышки ожесточенного сопротивления"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в КазахстанПри обрушении скалы в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетовБелый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с ЗемлейВ Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режимеВ Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-СултанЭксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличеннымСреди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИВласти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городеСША больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила ЗахароваБелый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на УкраинеЭкс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в КазахстанеЗахарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в ЖеневеВ Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной