https://ria.ru/20220108/shamany-1766947604.html

Шаманы поздравили христиан с Рождеством

Шаманы поздравили христиан с Рождеством - РИА Новости, 08.01.2022

Шаманы поздравили христиан с Рождеством

Шаманы поздравляют с Рождеством христиан разных конфессий, а мусульман - с праздниками начала и окончания поста священного месяца Рамадан, рассказал РИА Новости РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T12:08

2022-01-08T12:08

2022-01-08T12:08

религия

рождество христово

римско-католическая церковь

грузинская православная церковь

россия

религия

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Шаманы поздравляют с Рождеством христиан разных конфессий, а мусульман - с праздниками начала и окончания поста священного месяца Рамадан, рассказал РИА Новости действительный член Единого совета шаманов России шаман Николай Качуров."Что касается поздравлений с Рождеством православных - да, поздравляем. Так же, как и христиан поздравляем 25 декабря, и мусульман - с праздниками начала и окончания поста. Конечно, кого я знаю, что придерживаются традиций или исповедуют эту религию - да, я поздравляю", - сказал он.К шаманам, добавил Качуров, обращаются люди разных верований. "Шаман помогает человеку, именно человеку, а не его верованиям, религии, каким-то установкам, и так далее", - заключил он.В ночь с 6 на 7 января Рождество Христово празднуют Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская православные церкви, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты. 25 декабря отмечают Рождество церкви, использующие новоюлианский и григорианский календарь: в частности, лютеране и Римско-католическая церковь.Праздник разговения Ид аль-Фитр (у тюркских народов он называется Ураза-байрам) начинается в первый день следующего месяца Шавваль в честь окончания Рамадана. Это один из главных дней исламского календаря. В этот день мусульмане приглашают в гости соседей, посещают могилы близких, просят друг у друга прощения, раздают милостыню.Во время священного для мусульман месяца Рамадан верующие обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, уделять время молитве и чтению Корана, заниматься благотворительностью. С заходом солнца мусульмане собираются на коллективные разговения и специальную молитву.

https://ria.ru/20220107/kirill-1766871971.html

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рождество христово, римско-католическая церковь, грузинская православная церковь, россия, религия