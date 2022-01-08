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В госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и США
В госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и США - РИА Новости, 08.01.2022
В госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и США
Прогресс на переговорах с Россией может быть достигнут только при реалистичной позиции Москвы, заявил высокопоставленный представитель госдепа США. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T00:46
2022-01-08T00:46
2022-01-08T00:46
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Прогресс на переговорах с Россией может быть достигнут только при реалистичной позиции Москвы, заявил высокопоставленный представитель госдепа США."Мы верим, что есть сферы в которых может быть достигнут прогресс, если Россия будет реалистичной", - заявил представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.Как сообщалось, 10 января состоятся переговоры РФ и США о стратегической стабильности, за ними последуют контакты РФ и НАТО и под эгидой ОБСЕ.
https://ria.ru/20220107/ukraina-1766906444.html
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в мире, сша, россия
В госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и США
Госдеп: прогресс на переговорах России и США будет при реалистичном подходе Москвы