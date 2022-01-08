https://ria.ru/20220108/pogoda-1761973957.html

Когда от погоды болит голова. Что такое метеопатия и как с ней бороться

Когда от погоды болит голова. Что такое метеопатия и как с ней бороться - РИА Новости, 08.01.2022

Когда от погоды болит голова. Что такое метеопатия и как с ней бороться

При смене погоды многие люди чувствуют себя хуже, нередко обостряются хронические болезни. Почему возникает метеозависимость, кто к этому склонен и как избежать РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T08:00

2022-01-08T08:00

2022-01-08T08:02

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. При смене погоды многие люди чувствуют себя хуже, нередко обостряются хронические болезни. Почему возникает метеозависимость, кто к этому склонен и как избежать неприятных последствий — в материале РИА Новости.Как наш организм реагирует на погодуВо время Олимпийских и Параолимпийских игр, проходивших с конца июля в Токио, погода была непривычно капризная. То жара, то холод с ливнями, тайфун, наводнение. Сентябрь оказался не лучше. В поликлиниках участились жалобы на головные боли, дискомфорт в области шеи, плеч, пишут исследователи из Университета Токусимы. Были головокружения, психосоматические симптомы. Очень нетипично для японского лета."Это метеозависимость, метеочувствительность. Еще используют термин "метеопатия". Этим давно занимаются, но как самостоятельную болезнь не рассматривают", — рассказывает кандидат медицинских наук Наталья Семененко, доцент кафедры терапии Сеченовского университета.Речь идет о различных симптомах, в основном болях, возникающих в ответ на изменения окружающей среды. Одни считают, что это реакция вегетативной нервной системы, другие указывают на дефицит различных химических медиаторов в организме, гормонов, таких как серотонин (определяет настроение) и мелатонин (регулирует сон)."Видимо, действуют оба механизма. Организм подстраивается под окружающую среду, вегетативная нервная система меняет частоту сердечных сокращений, дыхания. Для этого синтезируются определенные химические вещества. Сосуды расширяются или, наоборот, сужаются, соответственно меняется давление", — объясняет врач.Метеозависимость существует, но…В Советском Союзе метеочувствительность исследовали в рамках гелиобиологии — науки о влиянии солнечной активности на живые организмы, основанной русским ученым Александром Чижевским. И в наше время у него есть последователи. Так, в 2005-м Мария Рагульская из Института земного магнетизма и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН защитила по этой теме кандидатскую диссертацию."Они изучали, как на здоровых людях сказываются магнитные бури и другие метеовозмущения, и выявили триггерный механизм. Изменилась погода — участилось сердцебиение, заболела голова, суставы. Что интересно, для этого нужен не один какой-то погодный фактор, а несколько. Человек более чувствителен к совокупности внешних воздействий", — говорит Наталья Семененко.Просто от похолодания голова не заболит. "Сузятся поверхностные сосуды, например, рук, а тем, что внутри тела, ничего не будет. Нужен комплекс факторов: перепад атмосферного давления, температуры, влажности. Тогда организм перестраивается, включается вегетативная нервная система, гормоны-медиаторы. Эффект разный: у одних скачет давление, возникает спазм сосудов, отсюда головные боли. У других — отек суставов", — отмечает эксперт.В мире много исследований метеопатии, посвященных в основном попыткам найти связь между погодой и болями, но результаты противоречивы."Например, американские ученые сопоставили миллионы обращений пожилых людей к врачу по поводу ревматоидных болей и дождливые дни. Никакой взаимосвязи не обнаружили. Скорее всего, потому что взяли только один фактор, а нужно несколько. На резкое изменение погоды организм отреагирует просто оттого, что пытается адаптироваться, особенно если пациент чем-то хронически болен: ему не хватает медиаторов, вегетативная нервная система дает сбои", — рассуждает доктор Семененко.Есть еще одна причина, которой не стоит пренебрегать, — самовнушение. "Человек себя настраивает: раз погода меняется, значит, у меня заболит голова. С этим бороться очень трудно. Тут нужен скорее психолог", — констатирует врач.В 2020-м в Японии изучили более 16 тысяч случаев погодозависимых симптомов. Больше половины пациентов жаловались на головную боль, остальные — на боли в шее и плечах, пояснице, суставах. Причем эти симптомы хорошо соотносились с реальным диагнозом. То есть метеозависимые болезни существуют, признают авторы работы. Однако, указывают они, люди с хроническими болезнями склонны преувеличивать недомогание. Они боятся двигаться, недооценивают свои возможности, могут поддаться панике. Им необходим комплекс физио- и психотерапии.

https://ria.ru/20190730/1556982005.html

https://ria.ru/20180414/1518620983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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первый мгму имени сеченова, измиран, здоровье, психология, солнце, биология, погода