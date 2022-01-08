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Почему житель Краснодарского края заходит домой через балкон
Почему житель Краснодарского края заходит домой через балкон - РИА Новости, 08.01.2022
Почему житель Краснодарского края заходит домой через балкон
Александр Юдин из Тимашевска уже несколько десятков лет прикован к инвалидному креслу. Живет на третьем этаже в доме без лифта. Помощи ждать не стал — сделал... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T08:00
2022-01-08T08:02
общество
дтп
авария
тимашевск
краснодарский край
доступная среда
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Мария Семенова. Александр Юдин из Тимашевска уже несколько десятков лет прикован к инвалидному креслу. Живет на третьем этаже в доме без лифта. Помощи ждать не стал — сделал подъемник на дистанционном управлении. А потом оборудовал умную квартиру, несмотря на протесты соседей. Необычная история изобретателя — в материале РИА Новости.Неудачное падениеВ 1996-м Юдин попал в аварию и лишился ноги. Ему было тридцать шесть лет. Александр не отчаялся: освоил профессии электрика и сварщика. Потом стал менеджером по закупкам.Но три года назад случилась новая беда: "То ли поскользнулся, то ли оступился — упал неудачно и сломал шейку бедра". Вернуть подвижность могло бы эндопротезирование, однако Александру противопоказана операция из-за хронических заболеваний: астмы, гипертонии и остеопороза. Раньше передвигался на костылях, теперь прикован к коляске.Юдин живет один, давно разведен. Правда, помогают родственники, в том числе пожилые родители: ослепший отец и лежачая мать. Они отдали часть пенсии на инвалидное кресло.Обычно коляску предоставляют в центрах социального обслуживания. Но при условии, что она вписана в индивидуальную программу реабилитации. Александр в 1996-м получил третью группу инвалидности — "легкую". Кресло с такой не положено.Квартира на третьем этаже, лифта нет, пролеты узкие. Несколько раз родные вывозили его на улицу. Трясясь по ступенькам, он понял: надо облегчить жизнь им и себе."Весь дрожал"На помощь администрации Юдин не рассчитывал. Даже не стал обращаться: "Привык сам о себе заботиться". Заказал запчасти из Китая и вместе с сыном соорудил на балконе подъемник: консольная балка, накрепко прикрученная к капитальной стене дома, лебедка, мотор, трос, крюк, к которому крепится коляска за стропы и четыре карабина. Все на радиоуправлении.Еще по дороге с работы Александр нажимает на кнопку, и подъемник опускается. За три года приловчился, хотя первая поездка далась нелегко: "До ампутации я работал крановщиком, приходилось и повыше забираться, но давно было. Страшно, весь дрожал, сердечко пошаливало".Юдин не без гордости говорит, что вышел на работу без задержек: к тому моменту, как закончился больничный в связи с переломом, он уже освоил подъемник и заново научился водить машину. Двери гаража открываются автоматически — тоже сделал сам.Правда, однажды в грозу электроника вышла из строя: подъемник стал ездить туда-сюда, трос запутался. Александр полностью переделал систему, теперь она выдерживает до 300 килограммов. А на случай отключения электричества есть солнечные батареи."Чтобы обезопасить подъем при отключениях или ремонтных работах, — объясняет он. — Не хочется зависнуть где-то посередине".Умный домСолнечная энергия питает и дом. Панели заряжаются, даже когда пасмурно. Порой хватает не только на подъемник, но еще, например, на телевизор.Александр добился, чтобы его квартиру отключили от общего отопления: поставил двухконтурный газовый котел. Так дешевле. "Пенсия по третьей группе — семь тысяч с копейками. Теперь же я знаю, что на хлеб и воду хватит, даже если не будет других источников дохода".Всеми домашними системами можно управлять с мобильного телефона: перекрыть воду, включить кондиционер. Тимашевск — южный город, а Юдин с трудом переносит жару, особенно в помещении. Поэтому по дороге с работы удаленно настраивает комфортную температуру.Звезда ТимашевскаО краснодарском Кулибине вся страна узнала в ноябре прошлого года: местный блогер заснял, как Александр поднимается на третий этаж. На кадрах инвалид в коляске придерживается за соседские окна, пока едет наверх. Затем открывает калитку из синего профлиста, которым отделан балкон, и попадает домой.Видеоролик наделал шума: Юдина навестили соцслужбы и даже глава Тимашевска. Многие были уверены, что подъемник заставят демонтировать."Ничего незаконного в сооружении Александра Васильевича нет, следовательно, никаких проверок не будет", — заявил в ответ мэр Николай Панин.Впрочем, кому-то из жителей дома предприимчивость соседа не понравилась. "Были "доброжелатели". Сначала бубнили из-за подъемника, теперь говорят, что я зарабатываю деньги на телевидении. Есть люди, которым плохо, когда другому хорошо. Просто зависть", — считает Юдин.От неожиданной славы Александр отмахивается. Но признает, что есть и положительные моменты. Так, ему наконец изменили группу инвалидности с третьей на вторую. А глава города подарил новую инвалидную коляску.
https://ria.ru/20210704/veteran-1739679858.html
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общество, дтп, авария, тимашевск, краснодарский край, доступная среда
08:00 08.01.2022 (обновлено: 08:02 08.01.2022)
 

Почему житель Краснодарского края заходит домой через балкон

© Фото из личного архива Александра ЮдинаАлександр
Александр
© Фото из личного архива Александра Юдина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Мария Семенова. Александр Юдин из Тимашевска уже несколько десятков лет прикован к инвалидному креслу. Живет на третьем этаже в доме без лифта. Помощи ждать не стал — сделал подъемник на дистанционном управлении. А потом оборудовал умную квартиру, несмотря на протесты соседей. Необычная история изобретателя — в материале РИА Новости.

Неудачное падение

В 1996-м Юдин попал в аварию и лишился ноги. Ему было тридцать шесть лет. Александр не отчаялся: освоил профессии электрика и сварщика. Потом стал менеджером по закупкам.
Но три года назад случилась новая беда: "То ли поскользнулся, то ли оступился — упал неудачно и сломал шейку бедра". Вернуть подвижность могло бы эндопротезирование, однако Александру противопоказана операция из-за хронических заболеваний: астмы, гипертонии и остеопороза. Раньше передвигался на костылях, теперь прикован к коляске.
© Фото из личного архива Александра ЮдинаАлександр с сыном
Александр с сыном
© Фото из личного архива Александра Юдина
Александр с сыном
Юдин живет один, давно разведен. Правда, помогают родственники, в том числе пожилые родители: ослепший отец и лежачая мать. Они отдали часть пенсии на инвалидное кресло.
Обычно коляску предоставляют в центрах социального обслуживания. Но при условии, что она вписана в индивидуальную программу реабилитации. Александр в 1996-м получил третью группу инвалидности — "легкую". Кресло с такой не положено.
Квартира на третьем этаже, лифта нет, пролеты узкие. Несколько раз родные вывозили его на улицу. Трясясь по ступенькам, он понял: надо облегчить жизнь им и себе.

"Весь дрожал"

На помощь администрации Юдин не рассчитывал. Даже не стал обращаться: "Привык сам о себе заботиться". Заказал запчасти из Китая и вместе с сыном соорудил на балконе подъемник: консольная балка, накрепко прикрученная к капитальной стене дома, лебедка, мотор, трос, крюк, к которому крепится коляска за стропы и четыре карабина. Все на радиоуправлении.
Еще по дороге с работы Александр нажимает на кнопку, и подъемник опускается. За три года приловчился, хотя первая поездка далась нелегко: "До ампутации я работал крановщиком, приходилось и повыше забираться, но давно было. Страшно, весь дрожал, сердечко пошаливало".
Юдин не без гордости говорит, что вышел на работу без задержек: к тому моменту, как закончился больничный в связи с переломом, он уже освоил подъемник и заново научился водить машину. Двери гаража открываются автоматически — тоже сделал сам.
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Правда, однажды в грозу электроника вышла из строя: подъемник стал ездить туда-сюда, трос запутался. Александр полностью переделал систему, теперь она выдерживает до 300 килограммов. А на случай отключения электричества есть солнечные батареи.
"Чтобы обезопасить подъем при отключениях или ремонтных работах, — объясняет он. — Не хочется зависнуть где-то посередине".

Умный дом

Солнечная энергия питает и дом. Панели заряжаются, даже когда пасмурно. Порой хватает не только на подъемник, но еще, например, на телевизор.
Александр добился, чтобы его квартиру отключили от общего отопления: поставил двухконтурный газовый котел. Так дешевле. "Пенсия по третьей группе — семь тысяч с копейками. Теперь же я знаю, что на хлеб и воду хватит, даже если не будет других источников дохода".
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Всеми домашними системами можно управлять с мобильного телефона: перекрыть воду, включить кондиционер. Тимашевск — южный город, а Юдин с трудом переносит жару, особенно в помещении. Поэтому по дороге с работы удаленно настраивает комфортную температуру.

Звезда Тимашевска

О краснодарском Кулибине вся страна узнала в ноябре прошлого года: местный блогер заснял, как Александр поднимается на третий этаж. На кадрах инвалид в коляске придерживается за соседские окна, пока едет наверх. Затем открывает калитку из синего профлиста, которым отделан балкон, и попадает домой.
Видеоролик наделал шума: Юдина навестили соцслужбы и даже глава Тимашевска. Многие были уверены, что подъемник заставят демонтировать.
"Ничего незаконного в сооружении Александра Васильевича нет, следовательно, никаких проверок не будет", — заявил в ответ мэр Николай Панин.
Впрочем, кому-то из жителей дома предприимчивость соседа не понравилась. "Были "доброжелатели". Сначала бубнили из-за подъемника, теперь говорят, что я зарабатываю деньги на телевидении. Есть люди, которым плохо, когда другому хорошо. Просто зависть", — считает Юдин.
От неожиданной славы Александр отмахивается. Но признает, что есть и положительные моменты. Так, ему наконец изменили группу инвалидности с третьей на вторую. А глава города подарил новую инвалидную коляску.
 
ОбществоДТПАварияТимашевскКраснодарский крайдоступная среда
 
 
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