https://ria.ru/20220108/peregovory-1766998843.html
США заявили, что не будут обсуждать с Россией военное присутствие в Европе
США заявили, что не будут обсуждать с Россией военное присутствие в Европе - РИА Новости, 08.01.2022
США заявили, что не будут обсуждать с Россией военное присутствие в Европе
США на предстоящих переговорах с Россией в Женеве не намерены обсуждать возможность сокращения американского военного присутствия в странах Европы, заявил в... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T21:43
2022-01-08T21:43
2022-01-08T21:43
в мире
сша
европа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_0:0:5640:3174_1920x0_80_0_0_8e1f24e5d9a92906c476760b7df2f155.jpg
ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. США на предстоящих переговорах с Россией в Женеве не намерены обсуждать возможность сокращения американского военного присутствия в странах Европы, заявил в субботу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации."Мы видели сообщения о других вещах, которые США якобы готовы обсуждать, такие как численность своих войск (в Европе). Я хотел бы прояснить, что этот вопрос не стоит на повестке дня", - сказал представитель Белого дома.
https://ria.ru/20220108/pentagon-1766994822.html
сша
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_541:0:5640:3824_1920x0_80_0_0_e8c2f8eebc0a1ea95f6d0dc0e0144a87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, россия
США заявили, что не будут обсуждать с Россией военное присутствие в Европе
Белый дом: США не будут обсуждать с Россией сокращение военного присутствия в Европе