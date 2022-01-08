https://ria.ru/20220108/peregovory-1766998843.html

США заявили, что не будут обсуждать с Россией военное присутствие в Европе

США заявили, что не будут обсуждать с Россией военное присутствие в Европе - РИА Новости, 08.01.2022

США заявили, что не будут обсуждать с Россией военное присутствие в Европе

США на предстоящих переговорах с Россией в Женеве не намерены обсуждать возможность сокращения американского военного присутствия в странах Европы, заявил в... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T21:43

2022-01-08T21:43

2022-01-08T21:43

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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. США на предстоящих переговорах с Россией в Женеве не намерены обсуждать возможность сокращения американского военного присутствия в странах Европы, заявил в субботу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации."Мы видели сообщения о других вещах, которые США якобы готовы обсуждать, такие как численность своих войск (в Европе). Я хотел бы прояснить, что этот вопрос не стоит на повестке дня", - сказал представитель Белого дома.

https://ria.ru/20220108/pentagon-1766994822.html

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