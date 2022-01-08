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https://ria.ru/20220108/otravlenie-1766951902.html
В Ингушетии подросток отравился угарным газом, заявили в ГУМЧС
В Ингушетии подросток отравился угарным газом, заявили в ГУМЧС - РИА Новости, 08.01.2022
В Ингушетии подросток отравился угарным газом, заявили в ГУМЧС
Подросток отравился угарным газом в частном доме в Ингушетии, он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T12:45
2022-01-08T12:45
происшествия
назрань
россия
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НАЛЬЧИК, 8 янв – РИА Новости. Подросток отравился угарным газом в частном доме в Ингушетии, он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает региональное ГУМЧС РФ."В 23.35 мск в пятницу поступило сообщение, что в приемное отделение детской республиканской клинической больницы в Назрани с признаками отравления угарным газом поступил ребенок 2006 года рождения", - говорится в сообщении.Уточняется, что состояние подростка тяжелое, он находится в реанимации."Установлено, что ванной комнате домовладения в нарушение регламентируемых норм и правил был установлен отопительный газовый котел без вытяжной трубы", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20220108/otravlenie-1766930673.html
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происшествия, назрань, россия
12:45 08.01.2022
 
В Ингушетии подросток отравился угарным газом, заявили в ГУМЧС

В Ингушетии подросток отравился угарным газом в частном доме, заявили в ГУМЧС

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи по пути на вызов
Фельдшер станции скорой медицинской помощи по пути на вызов - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи по пути на вызов . Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 8 янв – РИА Новости. Подросток отравился угарным газом в частном доме в Ингушетии, он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает региональное ГУМЧС РФ.
"В 23.35 мск в пятницу поступило сообщение, что в приемное отделение детской республиканской клинической больницы в Назрани с признаками отравления угарным газом поступил ребенок 2006 года рождения", - говорится в сообщении.
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
09:14
В Оренбуржье четыре человека погибли из-за отравления выхлопными газами
Уточняется, что состояние подростка тяжелое, он находится в реанимации.
"Установлено, что ванной комнате домовладения в нарушение регламентируемых норм и правил был установлен отопительный газовый котел без вытяжной трубы", - отмечает ведомство.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 14:27
В Иваново женщина и два ребенка отравились угарным газом
 
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