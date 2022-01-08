https://ria.ru/20220108/otravlenie-1766951902.html

В Ингушетии подросток отравился угарным газом, заявили в ГУМЧС

В Ингушетии подросток отравился угарным газом, заявили в ГУМЧС - РИА Новости, 08.01.2022

В Ингушетии подросток отравился угарным газом, заявили в ГУМЧС

Подросток отравился угарным газом в частном доме в Ингушетии, он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T12:45

2022-01-08T12:45

2022-01-08T12:45

происшествия

назрань

россия

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НАЛЬЧИК, 8 янв – РИА Новости. Подросток отравился угарным газом в частном доме в Ингушетии, он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает региональное ГУМЧС РФ."В 23.35 мск в пятницу поступило сообщение, что в приемное отделение детской республиканской клинической больницы в Назрани с признаками отравления угарным газом поступил ребенок 2006 года рождения", - говорится в сообщении.Уточняется, что состояние подростка тяжелое, он находится в реанимации."Установлено, что ванной комнате домовладения в нарушение регламентируемых норм и правил был установлен отопительный газовый котел без вытяжной трубы", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20220108/otravlenie-1766930673.html

https://ria.ru/20220104/ivanovo-1766549661.html

назрань

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происшествия, назрань, россия