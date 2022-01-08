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Мишустин поручил подготовить программу развития СПО на Северном Кавказе
Мишустин поручил подготовить программу развития СПО на Северном Кавказе - РИА Новости, 08.01.2022
Мишустин поручил подготовить программу развития СПО на Северном Кавказе
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения РФ совместно с руководством регионов Северного Кавказа до 1 февраля представить в правительство... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T10:59
2022-01-08T10:59
2022-01-08T10:59
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения РФ совместно с руководством регионов Северного Кавказа до 1 февраля представить в правительство комплексную программу развития среднего профессионального образования СКФО до 2030 года, ее объем финансирования составит до 11,08 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе кабмина."Минпросвещения совместно с руководством регионов Северного Кавказа обязано до 1 февраля представить в Правительство комплексную программу развития среднего профессионального образования СКФО до 2030 года с объемом финансирования до 11,08 млрд рублей. Источники финансирования будут определены до 1 июня", - говорится в сообщении.Решение было принято по итогам стратегической сессии по защите моделей экономического развития регионов СКФО, которая состоялась под руководством Мишустина 26 ноября.
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экономика, михаил мишустин, северный кавказ, скфо, россия
Мишустин поручил подготовить программу развития СПО на Северном Кавказе
Премьер Мишустин поручил подготовить программу развития СПО на Северном Кавказе