https://ria.ru/20220108/nato-1766920712.html

Посол России в США назвал НАТО рудиментом холодной войны

Посол России в США назвал НАТО рудиментом холодной войны - РИА Новости, 08.01.2022

Посол России в США назвал НАТО рудиментом холодной войны

Посол России в США Анатолий Антонов назвал НАТО "рудиментом холодной войны", а расширение альянса на восток - нарушением принципа неделимости безопасности в... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T03:29

2022-01-08T03:29

2022-01-08T03:43

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал НАТО "рудиментом холодной войны", а расширение альянса на восток - нарушением принципа неделимости безопасности в Европе.Англоязычные комментарии, распространенные посольством, появились в преддверии переговоров о безопасности, которые на следующей неделе Россия проведет с США и их союзниками.В число предложений, которые Россия подготовила для США и НАТО, входит отказ от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счет бывших советских республик.Представители США дают понять, что это требование противоречит праву государств самостоятельно определять свою внешнюю и оборонную политику. Госсекретарь Энтони Блинкен накануне утверждал, что никто, в том числе в период окончания холодной войны и объединения Германии, не давал обещаний России не расширять НАТО и не принимать новых членов в альянс.

https://ria.ru/20211226/nato-1765528390.html

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в мире, сша, нато, россия