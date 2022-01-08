03:29 08.01.2022 (обновлено: 03:43 08.01.2022)
Посол России в США назвал НАТО рудиментом холодной войны
Посол России в США Антонов назвал НАТО рудиментом холодной войны
Посол РФ в США Анатолий Антонов
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал НАТО "рудиментом холодной войны", а расширение альянса на восток - нарушением принципа неделимости безопасности в Европе.
Англоязычные комментарии, распространенные посольством, появились в преддверии переговоров о безопасности, которые на следующей неделе Россия проведет с США и их союзниками.
"Расширение НАТО на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Трансатлантический блок сам по себе является рудиментом холодной войны", - заявил Антонов.
В число предложений, которые Россия подготовила для США и НАТО, входит отказ от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счет бывших советских республик.
Представители США дают понять, что это требование противоречит праву государств самостоятельно определять свою внешнюю и оборонную политику. Госсекретарь Энтони Блинкен накануне утверждал, что никто, в том числе в период окончания холодной войны и объединения Германии, не давал обещаний России не расширять НАТО и не принимать новых членов в альянс.
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