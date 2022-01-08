https://ria.ru/20220108/kurgan-1766952687.html

Главе СК доложат о нападении на автомобиль полицейских под Курганом

Главе СК доложат о нападении на автомобиль полицейских под Курганом - РИА Новости, 08.01.2022

Главе СК доложат о нападении на автомобиль полицейских под Курганом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании дела о нападении на автомобиль полицейских под Курганом, в... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T12:53

2022-01-08T12:53

2022-01-08T12:53

происшествия

курганская область

курган

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании дела о нападении на автомобиль полицейских под Курганом, в результате чего один сотрудник погиб, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в УМВД по региону сообщали, что в ночь на 8 января в поселке Мишкино мужчина напал на автомобиль сотрудников патрульно-постовой службы. В результате сержант полиции Денис Михалёв 1995 года рождения погиб на месте, его коллега - младший сержант полиции с ранением госпитализирован. Прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии нападавший оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован, им оказался ранее судимый местный житель."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области Францишко Б.В. доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.Добавляется, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

https://ria.ru/20220108/napadenie-1766942322.html

https://ria.ru/20211109/politseyskiy-1758322477.html

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происшествия, курганская область, курган, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия