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Главе СК доложат о нападении на автомобиль полицейских под Курганом
Главе СК доложат о нападении на автомобиль полицейских под Курганом - РИА Новости, 08.01.2022
Главе СК доложат о нападении на автомобиль полицейских под Курганом
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании дела о нападении на автомобиль полицейских под Курганом, в... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T12:53
2022-01-08T12:53
происшествия
курганская область
курган
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании дела о нападении на автомобиль полицейских под Курганом, в результате чего один сотрудник погиб, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в УМВД по региону сообщали, что в ночь на 8 января в поселке Мишкино мужчина напал на автомобиль сотрудников патрульно-постовой службы. В результате сержант полиции Денис Михалёв 1995 года рождения погиб на месте, его коллега - младший сержант полиции с ранением госпитализирован. Прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии нападавший оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован, им оказался ранее судимый местный житель."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области Францишко Б.В. доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.Добавляется, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
https://ria.ru/20220108/napadenie-1766942322.html
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происшествия, курганская область, курган, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
12:53 08.01.2022
 
Главе СК доложат о нападении на автомобиль полицейских под Курганом

Главе СК доложат о расследовании дела о нападении на автомобиль полицейских под Курганом

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании дела о нападении на автомобиль полицейских под Курганом, в результате чего один сотрудник погиб, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в УМВД по региону сообщали, что в ночь на 8 января в поселке Мишкино мужчина напал на автомобиль сотрудников патрульно-постовой службы. В результате сержант полиции Денис Михалёв 1995 года рождения погиб на месте, его коллега - младший сержант полиции с ранением госпитализирован. Прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии нападавший оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован, им оказался ранее судимый местный житель.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
11:20
Полицейский погиб при нападении на патрульный автомобиль под Курганом
"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области Францишко Б.В. доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября 2021, 23:51
В Карачаево-Черкесии при задержании преступника погиб полицейский
 
ПроисшествияКурганская областьКурганАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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